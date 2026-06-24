Arso prižgal rdeči alarm! Vročina bo vse hujša, opozoril vse več

Vročinski val se krepi. Proti koncu tedna bo toplotna obremenitev po nižinah vse večja, najbolj na Primorskem in v večjih mestih. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi visokih temperatur izdala vremenska opozorila za večji del države za soboto in nedeljo. Najbolj resno je na jugozahodu Slovenije, kjer velja rdeče opozorilo zaradi zelo visokih temperatur. To pomeni, da lahko vročina močno vpliva na zdravstveno stanje občutljivejših ljudi.

Najbolj izpostavljeni bodo starejši, otroci, kronični bolniki in vsi, ki morajo več časa preživeti na prostem. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna po nižinah še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih.

FOTO: Arso

Danes do 34 stopinj, nato še bolj vroče

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Alpami. Nad naše kraje od severa doteka topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko nastane še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15 stopinj. Čez dan se bo ogrelo od 30 do 35 stopinj.

V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče, zato previdnost ne bo odveč.

Arso svetuje: čez dan v senco, napori naj počakajo

Pri Arsu opozarjajo, naj se ljudje sredi dneva in popoldne zadržujejo v senci. Večje fizične napore na prostem odsvetujejo.

»Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Če je možno, pojdite v gozd, višje lege ali ob vodo. Domačim živalim zagotovite zadostno količino sveže vode in senco. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj ter poskrbite za zadostno kroženje zraka. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« svetujejo pri Arsu.

Za preostale dele države velja oranžno opozorilo. Tudi to pomeni, da bodo visoke temperature vplivale na zdravje občutljivejšega dela prebivalstva.

Ne pozabite na živali in zaprta vozila

V vročini ne trpijo le ljudje, ampak tudi živali. Te morajo imeti ves čas na voljo svežo vodo in senco. Posebej nevarna so tudi vozila, parkirana na soncu. Notranjost se lahko zelo hitro močno segreje, zato je treba avto pred vožnjo dobro prezračiti.

V prihodnjih dneh bo zato ključno preprosto pravilo: izogibajte se največji vročini, pijte dovolj tekočine in poskrbite za tiste, ki so najbolj ranljivi.

Tudi Hrvaška v primežu vročine: tri regije bodo v rdečem Izjemno vroče ne bo le v Sloveniji. Vročinski val se krepi tudi na Hrvaškem in drugod po Evropi, kjer visoke temperature že povzročajo vse večjo toplotno obremenitev. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je zaradi vročinskega vala, ki bo trajal do konca tedna in se nadaljeval tudi v prvi polovici prihodnjega, zvišal stopnjo opozoril. Najvišje, rdeče opozorilo bo od petka veljalo za območja Reke, Splita in Dubrovnika, kar pomeni zelo veliko nevarnost zaradi vročinskega vala. Na Jadranu bodo poleg zelo vročih dni težava tudi tropske noči. V nekaterih obalnih mestih se temperatura ponoči ne bo spustila pod 25 stopinj Celzija, kar otežuje spanje, počitek in okrevanje telesa. Morje ima trenutno od 23 do 27 stopinj, v prihodnjih dneh pa se bo še nekoliko segrelo. V notranjosti Hrvaške bodo temperature med tednom še naraščale. Od petka bodo najvišje dnevne vrednosti vse pogosteje dosegle ali presegle 35 stopinj Celzija, zato se bodo opozorila razširila tudi na celinski del države. V Zagrebu in Karlovcu bo v soboto veljalo oranžno opozorilo. Hrvaški meteorologi prebivalcem svetujejo, naj spremljajo opozorila in napovedi, se med 11. in 17. uro ne izpostavljajo soncu, ostajajo v senci ali ohlajenih prostorih ter pijejo dovolj tekočine. UV-indeks bo visok, v večjem delu države pa zelo visok.

Vročinski val po vsej Evropi

Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od štiri do pet stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. »Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi,« je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik.

Razlogi za trenutno vremensko dogajanje po Evropi so trije. Prvi je stalno naraščanje povprečne temperature zaradi globalnega segrevanja. »Zato imamo v podobni vremenski situaciji zdaj tudi za tri ali štiri stopinje višje temperature v večjem delu Evrope, kot smo jih imeli nekoč,« je pojasnil klimatolog.

Drugi razlog je nenavadna vremenska situacija z dolgotrajnim anticiklonom in zelo toplim zrakom tudi v višinah nad večjim delom Evrope. Tretji razlog pa so suha tla. »Zlasti v predelih Srednje, še bolj pa Zahodne Evrope je bila v zadnjih tednih izrazita meteorološka suša. Suha tla se bolj segrejejo v poletnem sončnem vremenu in zaradi tega imajo zlasti v Franciji tako izjemno visoke temperature,« je pojasnil Vertačnik.

Huda vročina s temperaturami, ki bodo blizu ali pa celo nad dosedanjimi junijskimi rekordi, se zaenkrat razteza preko Španije in Francije in sega tudi v dele Nemčije, Beneluksa, Švico in del Italije. V prihodnjih dneh se bo ta izjemna vročina razširila vsaj začasno tudi nad Britansko otočje, potem pa počasi proti vzhodu, preko Srednje Evrope in v začetku naslednjega tedna predvidoma tudi v Vzhodno Evropo.

Pričakujemo lahko izredno visoke temperature, kar pomeni, da bo ta vročinski val zajel večino Evrope, kar je po besedah Vertačnika redko. »Celo julija in avgusta so tako obsežni vročinski valovi redki,« je dejal.