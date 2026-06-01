Arso spet prižiga alarme, tu je verjetnost za točo največja

Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Arso je že prižgal alarme za točo, največja verjetnost je na Goriškem, Koroškem in Pomurju.

Takšno je bilo stanje nekje okoli 14. ure. FOTO: Arso

Ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. V torek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti

V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.

Kakšno pa je vreme pri vas? Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca.