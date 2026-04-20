Arso spet prižiga alarme za točo: tu je verjetnost največja

Danes bo večinoma oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno deževalo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči bo dež povsod ponehal, od severa se bo delno razjasnilo.

Arso je medtem že prižgal alarme za točo. Malce pred 11. uro je največja verjetnost v Savinjski in Spodnjeposavski regiji.

Obeti

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 10, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V sredo bo večinoma sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo spet topleje.

