Arso sporočil, da je del Slovenije zvečer stresel potres

Z urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje so sporočili, da so danes, v nedeljo, 2. avgusta, ob 19.43 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Breginja. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so po prvih podatkih potres čutili posamezni prebivalci Kobarida in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla III EMS-98.

Izpolnite lahko njihov vprašalnik o tem potresu. Vaše odgovore bodo uporabili za ocenjevanje učinkov potresa po naseljih. Kot so zapisali, lahko vprašalnik izpolnite tudi, če potresa niste zaznali.

Nedavno hud potres na Japonskem

Današnji potres je bil sicer relativno šibek. Precej šibkejši kot tisti, ki je pred dnevi stresel Japonsko. Žarišče tistega potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu, na globini deset kilometrov pod površjem. Na kraju potresa so bili posneti številni posnetki, ki zdaj krožijo po spletu.