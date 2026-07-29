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VROČINA IN SUŠA

V tem delu države razglasili zelo visoko požarno ogroženost

Na Arsu so zaostrili stopnjo vremenskega opozorila za naslednje dni.
Najhuje bo v soboto in nedeljo. FOTO: Delo Ui
Najhuje bo v soboto in nedeljo. FOTO: Delo Ui
STA, B. K. P.
 29. 7. 2026 | 13:13
 29. 7. 2026 | 13:57
3:00
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Uprava RS za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati.  Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave.

Zaostrili stopnjo vremenskega opozorila

Tudi na Agenciji RS za okolje (Arso) so opozorili, da se bo toplotna obremenitev proti koncu tedna stopnjevala. Najvišjo, rdečo stopnjo opozorila so za konec tedna izdali za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija. Burja bo pomembno vplivala na vročino in na požarno ogroženost naravnega okolja.

Na Arsu so stopnjo vremenskega opozorila za naslednje dni zaostrili. Najvišja dnevna temperatura bo danes od 31 do 36 stopinj, nato pa bo vsak dan predvidoma še za kakšno stopinjo višja. Temu primerno se bo iz dneva v dan v posameznih regijah stopnjevala stopnja opozorila zaradi vročine. Trenutno zaradi visokih temperatur za jugozahod države velja oranžno opozorilo, za preostanek Slovenije pa rumeno opozorilo. V četrtek se bo oranžno opozorilo razširilo še na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, v petek pa bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za celotno državo. V soboto in nedeljo pa bo za jugozahod države veljalo rdeče opozorilo.

»Območje visokega zračnega tlaka se nad našimi kraji krepi, k nam pa doteka vse toplejši in bolj suh zrak, zato se bo vročina iz dneva v dan postopno stopnjevala. Tudi jutra ne bodo več tako sveža, kot so bila v minulih dneh,« so zapisali na družbenih omrežjih. Po parametru univerzalnega indeksa toplotnih podnebnih razmer (UTCI), ki je eden izmed kazalnikov toplotne obremenitve človeškega telesa, bo ta ob koncu tedna največja na Goriškem in v Vipavski dolini. Visoka bo tudi drugod po Sloveniji, posebej na jugozahodu države in v osrednji Sloveniji. Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje dokaj ugoden, se bo pa krepila toplotna obremenitev sredi dneva in popoldne, so še zapisali na Arsu.

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vremevročinaopozorilonevarnostpožarna ogroženostArso
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