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Prvi alarmi za točo že gorijo, nevihtne celice se pomikajo proti osrednji Sloveniji, pogoste so strele in močni sunki vetra

Po skoraj dveh tednih izjemne vročine se vremenska slika spreminja.
FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
M. U.
 30. 6. 2026 | 15:35
 30. 6. 2026 | 16:25
1:53
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Po skoraj dveh tednih izjemne vročine, ki je po Sloveniji podrla številne junijske temperaturne rekorde, se vremenska slika spreminja.

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Peklenska številka: Arso razkril nov slovenski junijski temperaturni rekord

Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

A Agencija RS za okolje (Arso) je že prižgala prve alarme za točo. 

Dodajajo, da je v zaledju obale nastalo več nevihtnih celic, ki se pomikajo proti notranjosti države. V pasu od Postojne do Idrije radarski odboji nakazujejo močnejši naliv. Na postaji Postojna je bil ob 15. uri izmerjen sunek vetra 60 km/h.

Portal Neurje.si pa navaja, da se proti osrednji Sloveniji pomika izrazit pas neviht, ki lokalno prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz območja Postojne že poročajo tudi o manjši toči.

Po podatkih ob 15.25 je pojav toče najbolj verjeten na Gorenjskem, Goriškem in Bovškem ter Notranjskem in v Ljubljani. 

FOTO: Arso
FOTO: Arso

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V sredo dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja.

Kako je pri vas? 

Radarska slika padavin tako kaže, da se nevihtna celica s postojnskega pomika proti Ljubljani. 

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Najnižje jutranje temperature v sredo bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija.

Do vključno srede bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo je za danes in jutri tako v veljavi najvišje (rdeče) vremensko opozorilo.

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