Asistenta slovenskega evroposlanca na Hrvaškem ujeli za volanom močno opitega! Pri sebi naj bi imel tudi ponarejen dokument

V petek, 11. septembra, nekaj pred deseto uro zvečer, so puljski policisti med nadzorom prometa ustavili 51-letnega voznika za volanom vozila s slovenskimi oznakami. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal visoko stopnjo opitosti – v krvi je imel kar 2,26 promila alkohola –, poleg tega pa so policisti posumili o pristnosti njegovega vozniškega dovoljenja.

Po informacijah hrvaškega medija 24sata gre za Denisa Sarkića, nekdanjega tiskovnega predstavnika stranke SD, ki danes opravlja funkcijo asistenta evropskega poslanca Matjaža Nemca. Zaradi hudih prometnih prekrškov ga je doletela denarna kazen v višini 2.640 evrov, ob tem pa mu grozi še kazenska ovadba zaradi domnevnega ponarejanja dokumentov. Kasneje, nekaj po 23. uri, so policisti zoper Sarkića znova ukrepali in mu odvzeli prostost.

V vozilu sta bili takrat še dve osebi, in sicer Mark Sarkić ter Bojana Puzigaća, ki je prav tako aktivna v politiki kot članica hrvaških Socialnih demokratov in pomočnica tamkajšnjega evroposlanca Predraga Freda Matića.