Asta Vrečko ne more verjeti, kaj načrtuje Janševa vlada: »To je tako, kot bi dal volku za čuvati jagnje«

Janševa SDS predlaga zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Po njihovem predlogu bi se več resorjev združilo: okolje in prostor, notranje zadeve in javna uprava, infrastruktura in energetika, pa tudi izobraževanje, znanost in mladina. Ukinili bi ministrstvo za digitalno preobrazbo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za solidarno prihodnost bi preoblikovali v dve ministrstvi: ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Na ta predlog se je ostro odzvala Asta Vrečko. Najbolj jo je zmotilo, da bi po predlaganih spremembah ukinili samostojno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, del njegovih pristojnosti pa prenesli pod novo ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport: »Če delavske pravice spravijo pod ministrstvo za gospodarstvo, je to tako, kot bi dal volku za čuvati jagnje,« je zapisala. Vrečko v tem torej vidi več kot administrativno spremembo. Po njenem gre za ideološko odločitev in signal, da bi delavske pravice v takšni ureditvi izgubile samostojno politično težo. Opozorila je tudi na izbris enakih možnosti iz imena resorja.

Predlog sprememb zakona o vladi so v DZ vložili poslanci SDS po skrajšanem postopku. Gibanje Svoboda je svoj predlog medtem umaknilo, saj, kot so sporočili, ne želi ovirati oblikovanja nove vlade. Razprava o številu ministrstev ni le birokratska uganka, temveč prinaša tudi praktične pomisleke, kot je izpostavila Vrečko.