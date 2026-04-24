ŠOKIRANA

Asta Vrečko ne more verjeti, kaj načrtuje Janševa vlada: »To je tako, kot bi dal volku za čuvati jagnje«

Po njenem gre za ideološko odločitev in signal, da bi delavske pravice v takšni ureditvi izgubile samostojno politično težo.
Na predlog SDS se je ostro odzvala Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec
N. P.
 24. 4. 2026 | 19:37
Janševa SDS predlaga zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Po njihovem predlogu bi se več resorjev združilo: okolje in prostor, notranje zadeve in javna uprava, infrastruktura in energetika, pa tudi izobraževanje, znanost in mladina. Ukinili bi ministrstvo za digitalno preobrazbo.  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za solidarno prihodnost bi preoblikovali v dve ministrstvi: ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. 

Na ta predlog se je ostro odzvala Asta Vrečko. Najbolj jo je zmotilo, da bi po predlaganih spremembah ukinili samostojno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, del njegovih pristojnosti pa prenesli pod novo ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport: »Če delavske pravice spravijo pod ministrstvo za gospodarstvo, je to tako, kot bi dal volku za čuvati jagnje,« je zapisala. Vrečko v tem torej vidi več kot administrativno spremembo. Po njenem gre za ideološko odločitev in signal, da bi delavske pravice v takšni ureditvi izgubile samostojno politično težo. Opozorila je tudi na izbris enakih možnosti iz imena resorja.


Predlog sprememb zakona o vladi so v DZ vložili poslanci SDS po skrajšanem postopku. Gibanje Svoboda je svoj predlog medtem umaknilo, saj, kot so sporočili, ne želi ovirati oblikovanja nove vlade. Razprava o številu ministrstev ni le birokratska uganka, temveč prinaša tudi praktične pomisleke, kot je izpostavila Vrečko.

Več iz teme

Asta VrečkoSDSvladapolitikaLevicaministrstvo za delopravice delavcevdelavske pravice
ZADNJE NOVICE
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRA PARTNERJA

Zakaj nas privlačijo pokvarjeni ljudje s temnimi osebnostnimi lastnostmi? (po mnenju psihologov)

Zakaj damo priložnost ljudem, ki nas lahko prizadenejo? Psihološke raziskave razkrivajo, kako deluje privlačnost med »temnimi« in »svetlimi« osebnostmi.
Barbara Kotnik24. 4. 2026 | 20:00
19:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA NA BALIJU

Spremljali so ga več tednov, nato pa našli zaradi objave na Instagramu: razkriti pretresljivi detajli umora bogatega Igorja (28)

Manj kot dva tedna po ugrabitvi so na vzhodni obali Balija našli človeške ostanke.
24. 4. 2026 | 19:57
19:37
Novice  |  Slovenija
ŠOKIRANA

Asta Vrečko ne more verjeti, kaj načrtuje Janševa vlada: »To je tako, kot bi dal volku za čuvati jagnje«

Po njenem gre za ideološko odločitev in signal, da bi delavske pravice v takšni ureditvi izgubile samostojno politično težo.
24. 4. 2026 | 19:37
19:16
Novice  |  Slovenija
ODLOČANJE

DZ odločil, ali je predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi primeren za nadaljnjo obravnavo

Da je primeren, je glasovalo 24 poslancev, da ni primeren, pa 45.
24. 4. 2026 | 19:16
18:45
Novice  |  Slovenija
ZGODILO SE JE

Urška Klakočar Zupančič ni več članica Gibanja Svobode

Klakočar Zupančič je veljala za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, na lestvicah priljubljenosti politikov pa še vedno drži visoka mesta.
24. 4. 2026 | 18:45
18:28
Bulvar  |  Glasba in film
INTERVJU

Priznana slovenska oblikovalka o Melanii Trump: z eno stvarjo »pove več kot z besedami«

Po njenem mnenju je slog na tej ravni oblika diplomacije, kodiran sistem sporočil, ki oblikuje percepcijo in pušča pečat časa.
24. 4. 2026 | 18:28

