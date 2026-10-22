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MLADA DEKLETA

»Si samska? Ker lepa si fuul!« Sporočila kandidata SDS razburila Asto Vrečko, Černač stopil v njegov bran

Povod med besednim bojem med Asto Vrečko in Zvonetom Černačem je bila ponovna kandidatura Dejana Škvarča na listi SDS na lokalnih volitvah v Ajdovščini in njegovo domnevno nadlegovanje mladih deklet.
Dejan Škvarč ni neposredno potrdil, da je profil funlink123 njegov, vendar so številne objave nakazovale, da ga upravlja prav on. Na njem so bili namreč objavljeni videoposnetki in fotografije, povezane z njegovim javnim in zasebnim življenjem. FOTO: SDS
Dejan Škvarč ni neposredno potrdil, da je profil funlink123 njegov, vendar so številne objave nakazovale, da ga upravlja prav on. Na njem so bili namreč objavljeni videoposnetki in fotografije, povezane z njegovim javnim in zasebnim življenjem. FOTO: SDS
N. Č.
 22. 10. 2026 | 09:06
 22. 10. 2026 | 11:04
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Na družbenem omrežju X se je vnel oster besedni spopad med sokoordinatorko Levice Asto Vrečko in podpredsednikom SDS ter poslancem Zvonetom Černačem. Povod je bila ponovna kandidatura Dejana Škvarča na listi SDS na lokalnih volitvah v Ajdovščini. Vrečko je opozorila na njegove domnevno neprimerne spletne komentarje mladim dekletom, Černač pa ji je odgovoril z očitki na njen račun. 

Asta Vrečko je na omrežju X opozorila na 43-letnega fizioterapevta, občinskega svetnika SDS in nekdanjega predsednika Krščanskega foruma SDS Dejana Škvarča. Kot je zapisala, naj bi ta pod lažnim spletnim profilom mladim dekletom, tudi mladoletnim, pisal skrajno neprimerne in vsiljive komentarje, o čemer so mediji poročali že poleti. Vrečko je bila posebej kritična do odločitve SDS, da Škvarč ponovno kandidira na listi SDS na lokalnih volitvah v Ajdovščini.

»Skrajno neprimerne in vsiljive komentarje je funkcionar SDS pod lažnim profilom pisal mladim dekletom, tudi mladoletnim, kar je bilo v medijih razkrito že poleti. Njegova stranka, ki ima v svojih vrstah že nekaj afer z nadlegovanjem mladoletnih, nekdanjega občinskega svetnika, obtoženega pedofilije, škandal z županom Dornave in še marsikaj bi se našlo, pa je Škvarča nagradila sedaj s ponovno kandidaturo. Otroci in mlada dekleta niso plen moških, naloga celotne družbe je, da jih zaščitimo. Zato bi vsi morali imeti do tega ničelno toleranco. To so točno ti sumljivci, pred katerimi svarimo otroke na spletu. Sedaj pa taka oseba ponovno brani barve trenutno največje vladne stranke. Očitno je strankarska pripadnost pomembnejša od integritete, povsem neprimernega vedenja in nadlegovanja mladih oseb, celo mladoletnih deklet. Bil je celo predsednik Krščanskega foruma SDS in v znak podpore patru Marku Rupniku, izključenim iz jezuitskega reda zaradi zlorab redovnic, objavil skupno fotografijo. Prav nimam besed, kako slabo je vse to,« je zapisala.

FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Zaslonski posnetek

Kaj je Škvarč pisal mladim dekletom?

Spomnimo, občinski svetnik SDS v Ajdovščini se je konec junija znašel pod drobnogledom zaradi komentarjev na družbenem omrežju TikTok. Kot so prve poročale Primorske novice, so se pod profilom z uporabniškim imenom »funlink123« pojavljali neprimerni komentarji pod videoposnetki mladih deklet, tudi mladoletnic. Med drugim so bili objavljeni zapisi »Si samska? Ker lepa in simpatična si fuul«, »A grem lahko s tabo na en road trip« in »Kateri dijaški dom?«.

V SDS so takrat zagotovili, da s komentarji pred novinarskimi vprašanji niso bili seznanjeni, in napovedali preverjanje navedb ter ustrezno ukrepanje. Poudarili so, da imajo ničelno toleranco do kakršnegakoli nadlegovanja ali izkoriščanja, še posebej mladoletnih oseb. Škvarč v odgovoru za Primorske novice ni neposredno potrdil niti zanikal, da upravlja omenjeni profil, je pa izrazil obžalovanje, če so bili zapisi razumljeni kot neprimerni. Dodal je, da pri tem ne vidi razloga za politične posledice. Profil je bil po razkritju izbrisan.

Kljub poletni napovedi preverjanja se Škvarč zdaj znova poteguje za mesto v ajdovskem občinskem svetu. Primorske novice so zato SDS ponovno vprašale, ali so preverjanje opravili, do kakšnih ugotovitev so prišli in ali so sprejeli kakšne ukrepe. Odgovorov ob objavi njihovega prispevka še niso prejeli.

Černač udaril nazaj, Vrečko ogorčena

Na besede Vrečko se je odzval podpredsednik stranke in poslanec SDS Zvone Černač, ki je očitke o Škvarčevih komentarjih označil za pretirane. »Ko se oglasi Asta Vrečko in to zaradi pet let starih in otročjih spletnih komentarjev,« je zapisal. Nato je prešel na osebne očitke in Vrečko povezal z Dušanom Smodejem, ki ga je v svojem zapisu označil za spolnega predatorja in posiljevalca mladoletnic. »Ko se oglasi Asta Vrečko in to zaradi pet let starih in otročjih spletnih komentarjev. Kot frendica spolnega predatorja in posiljevalca mladoletnic Smodeja, ki je na njih ugašal cigarete, je bila tiho. Manjka samo še odziv Luke Mesca, ki je z njim snifal kokain.«

Černačev odgovor je Vrečko očitno močno razburil. Poudarila, da po njenem mnenju ne gre za nedolžne pripombe, temveč za neprimerne seksualne komentarje, ki lahko mladoletna dekleta in mlade ženske spravljajo v stisko. »A v SDS nimate nobenega občutka do mladih deklet, otrok, in jih želite zaščititi pred spletnimi nasilneži in spolnimi nadlegovalci, da take pišete?« je vprašala Černača. Poslancu je očitala, da namesto jasne obsodbe takšnega vedenja svojega strankarskega kolega brani z osebnimi diskreditacijami in po njenih besedah lažnimi informacijami o njej in Levici. 

»Torej, nadlegovanje srednješolk je opravičljivo, če bi bil gospod star 38 let. To so otročji komentarji? Ne, to so neprimerni seksualni komentarji z namigovanjem na spolnost mnogo starejših moških, ki mladoletna dekleta in mlade ženske spravljajo v stisko, v neprijeten položaj, ki se kaj hitro nadlegovanje preseli v zasebna sporočila ali resnično življenje. Takim osebam se reče spolni predatorji. A v SDS nimate nobenega občutka do mladih deklet, otrok, in jih želite zaščititi pred spletnimi nasilneži in spolnimi nadlegovalci, da take pišete? Tako nadlegovanje moških in njihovo opravičevanje je nekaj, kar moramo kot družba že enkrat nehati tolerirati. Otroci, mladi in ženske niso na svetu zato, da so plen moških, ki si lahko vse dovolijo. Dajte si že to dopovedati. In začne se pri javnih funkcionarjih. Pred takimi ljudmi opozarjamo otroke in mlade na spletu, vi pa jih postavljate na javne funkcije. Namesto odločnega ne takšnemu obnašanju, ki ga občinski svetnik sploh ni zanikal, ga kolega SDS poslanec, brani z osebno diskreditacijo mene in Levice z lažnimi informacijami, ki jim celo desni ne nasedajo več. Bravo, kaj naj rečem. Verjetno drugega ni bilo za pričakovati, a vseeno se mi zdi takšen odnos zastrašujoč. Očitno vas pač v SDS ne motijo nadlegovalci mladih in mladoletnih deklet. Včasih je bolje biti tiho …,« je Černaču namenila pomenljivo sporočilo.

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