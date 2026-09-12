Asta Vrečko ostro kritizirala vlado Janeza Janše in cene goriv: »Vračajo usluge naftnim trgovcem« (VIDEO)

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je v izjavi, ki jo je stranka objavila na Facebooku, ostro napadla vlado Janeza Janše. Očita ji spremembo zunanje politike do Izraela, popuščanje naftnim trgovcem ter ukrepe, ki naj bi koristili predvsem premožnejšim. »Slovenija se je postavila na popolnoma napačno stran zgodovine,« je bila ostra. Pri tem je izpostavila slovensko politiko do Izraela in premierja Janeza Janšo označila za »Netanjahujevega odposlanca v EU«.

Njene besede prihajajo po odmevni slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije, ki bi obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Politika Janševe vlade do Izraela je v zadnjih tednih sprožila ostre kritike opozicije. Vrečkova se je obregnila tudi ob ravnanje vlade na področju cen goriv. Prepričana je, da se na eni strani povečujejo marže naftnih trgovcev, medtem ko bo blaženje visokih cen goriv po njenem znova bremenilo predvsem državni proračun. Vladi je očitala, da s tem »vrača usluge« naftnim trgovcem.

»Ta vlada dela zase in za svoje pajdaše«

Posebej kritična je bila tudi do Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Izpostavila je njenega predsednika, ki je hkrati predsednik Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS. Po besedah Vrečkove je bila zbornica v času prejšnje vlade precej glasnejša, zdaj pa se njen predsednik po njeni oceni ne odziva enako odločno. Še dlje je šla z očitkom, da naj bi bili nekateri interesi z današnjo oblastjo usklajeni že pred volitvami. Dejala je, da naj bi SDS pred volitvami pomagali naftni trgovci, omenila pa je tudi domnevno vlogo »tajnih služb druge države«.

Kritizirala je tudi interventno zakonodajo, med drugim razvojno kapico pri 7500 evrih bruto plače, za katero v Levici že dlje časa opozarjajo, da koristi predvsem najbolje plačanim. Ukrep sicer pomeni, da se nad določeno osnovo socialni prispevki ne bi več plačevali. »Ta vlada ne dela za ljudi, dela zase in za svoje pajdaše. In to je to,« je sklenila ostro.