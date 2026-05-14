Soočenje Aste Vrečko in Marka Lotriča v oddaji 24ur zvečer je prineslo politični prepir. Vse se je začelo kot običajen politični pogovor o povezanosti Funkcije predsednika Državnega sveta in predsednika stranke Fokus Marka Lotriča in koordinatorko Levice Aste Vrečko. Ta je opozorila na potencialni konflikt interesov pri Lotriču, ki naj bi s svojimi funkcijami v Državnem svetu in stranki Fokus postavljal v vprašanje nepristranskost. Poudarila je, da si trenutna vlada podrejajo vse institucije in da bi bilo »higiensko«, da Lotrič odstopi, preden se oblikuje nova koalicija.

Lotrič pa ni ostal dolžan. Trdil je, da sta njegovi funkciji popolnoma združljivi ter da je vse preveril pri pravnikih in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). »Mirno lahko zatrdim, da delam v korist Državnega sveta,« je zatrdil in nasprotoval Vrečkini kritiki, češ da gre le za politično pravljico Levice.

Vendar pa so se stvari hitro zapletle, ko je Lotrič med pogovorom omenil povezavo med kondomi in Fotopubom: »Povejo, da so v osnovnih življenjskih potrebah kondomi. A je to kaj povezano v Fotopubom,« je provociral Vrečko, za katero je bila ta izjava kaplja čez rob, zato mu je grozila tudi s pravnimi ukrepi, če bo Lotrič nadaljeval s takšnimi insinuacijami.

»Oprostite, prosim vas. Kakšen nivo komuniciranja je pa zdaj to? Razložite mi, prosim, kako mene vprašate, kakšno povezavo ima Fotopub, kondomi, interventni zakon in neki prestopi, o katerih sva midva govorila. Prosim vas, pazite, kaj boste govorili, ker bom uporabila tudi pravne možnosti, če boste na kakršen koli način namigovali na karkoli lažnega. Izbirajte besede, kaj boste zdaj od te točke dalje povedali,« se je razjezila Vrečko.

Ta izbruh Vrečko ni bil brez razloga, saj je že pred tem zaradi obtožb o povezavi z afero Fotopub vložila odškodninsko tožbo proti slovenskem mediju, ki jo je obtoževal lažnih trditev in blatenja njene osebnosti.