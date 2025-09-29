Asta Vrečko spregovorila o bolečih izgubah: Opravičila nismo nikdar dočakali

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v intervjuju z Davidom Milosavljevićem spregovorila tudi o dveh težkih izgubah, ki sta zaznamovali njeno otroštvo in mladost.

Lansko leto, ko je bil svetovni dan samomora, je namreč javno povedala, da je njen oče storil samomor, in sicer, ko je imela komaj šest let. V mladosti pa je izgubila tudi sestro, ki je pri enaindvajsetih umrla v prometni nesreči.

»Moja sestra je umrla zaradi neprilagojene vožnje voznika, ki je sicer preživel,« je dejala in dodala, da se ji zdi pomembno, da imamo društva, ki ozaveščajo voznike o nevarnostih, še posebej mlade. Tudi v primeru njene sestre je namreč nesrečo povzročil mladi voznik.

Nikdar niso izvedeli, kaj točno se je zgodilo

Ministrica je povedala še, da je bil voznik relativno hudo poškodovan, nato pa je primer zastaral. Z zdravniškimi opravičili se je po njeni oceni izogibal obisku sodišča. »Tako nismo nikdar izvedeli, kaj točno se je zgodilo,« je dejala in poudarila, da zato niso nikoli dobili nekega zaključka. Kot pravi, tudi povzročitelj zdaj živi naprej, brez kakšnih hujših posledic. Njena družina voznikovega opravičila ni nikdar dočakala.

Vrečkova je povedala tudi, kako je izvedela tragično novico (počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži):