  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Asta Vrečko se še predobro spomni zaplinjanja Ljubljane, Janez Janša ji vrača s »kanclagerji«

Ministrico za kulturo razburila razglasitev varnostno tveganih območij, čaka pojasnila vrha policije.
Asta Vrečko in Janez Janša. FOTO: Blaž Samec/Jože Suhadolnik

Asta Vrečko in Janez Janša. FOTO: Blaž Samec/Jože Suhadolnik

Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec

Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec

Aleš Hojs. FOTO: Leon Vidic/delo

Aleš Hojs. FOTO: Leon Vidic/delo

Asta Vrečko in Janez Janša. FOTO: Blaž Samec/Jože Suhadolnik
Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec
Aleš Hojs. FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 29. 1. 2026 | 11:55
5:06
A+A-

Minuli petek je policija del središča Ljubljane – območje od Masarykove do Ilirske ulice, kamor spada tudi AKC Metelkova mesto – uradno razglasila za »varnostno tvegano območje«. Poteza je sprožila oster odziv uporabnikov Metelkove, ki poudarjajo, da so tam že 33 let in da so sestavni del mesta. Obenem priznavajo, da so stiske na terenu resne, a opozarjajo, da jih z več represije ne bo mogoče odpraviti.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je ob tem pojasnil, da bodo varnostno tvegano območje v Ljubljani, ki vključuje del od Metelkove ulice proti železniški postaji, začeli nadzorovati s tehničnimi sredstvi. Kot je dejal, tega še niso storili, saj v zvezi s tem ukrepom urejajo podrobnosti, kot je obveščanje občanov in način izvedbe za »zagotavljanje varstva osebnih podatkov«. Za ta ukrep sicer potrebujejo tudi presojo preiskovalnega sodnika.

Asta Vrečko: Še predobro se spomnim zaplinjanja Ljubljane med protesti in vdorov robokopov na območje Metelkove

Se je pa na razglasitev varnostno tveganega območja na Metelkovi jezno odzvala ministrica za kulturo Asta Vrečko

»Z ogorčenjem spremljam razglasitev varnostno tveganega območja v Ljubljani na podlagi t.i. Šutarjevega zakona, do katerega smo imeli v Levici zadržke in ga zato nismo podprli. Območje poostrenega nadzora, ki omogoča splošno in neselektivno zbiranje avdio in video posnetkov, je postalo prostor Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto, najpomembnejšega središča alternativne kulture pri nas z več kot tridesetletno zgodovino. To območje zajema tudi celotno Metelkovo 6, namenjeno nevladnim organizacijam, muzejsko ploščad, obeh v lasti ministrstva za kulturo. Pod poostrenim nadzorom so se znašli nacionalni javni zavodi: Slovenski etnografski muzej, Narodni muzej Slovenije, Muzej sodobne umetnosti Metelkova in Slovenska Kinoteka, Javna agencija za knjigo in celotna stavba Ministrstva za kulturo na Metelkovi 4, kjer ima prostore tudi Inšpektorat za kulturo. Da ne omenjamo bližnjega zdravstvenega doma, stanovanjskih prostorov in vhoda v glavno stavbo kulturnega ministrstva. Še predobro se spomnim zaplinjanja Ljubljane med protesti in vdorov robokopov na območje Metelkove, in vseh napadov na Metelkovo 6 ter vse kulturnice in kulturnike v času prejšnje vlade. Ravno zato je takšen nesorazmerni in invazivni poseg v polje kulture nesprejemljiv, pa čeprav je samo domnevno obstranski produkt reševanja kriminalitete na območju. Zavedamo se problema kriminalitete, vendar pa v imenu boja proti kriminalu ne smejo biti dovoljena vsa sredstva. A kultura - alternativna in institucionalna, teh problemov ni ustvarila, zato ne more biti tarča ukrepov proti njim. Nujna uporaba prisile mora biti vedno zadnji ukrep in uporabljen zgolj v obsegu in obliki nujnem za doseganje zastavljenih ciljev ter ne v obliki, ki prizadene svobodo in zasebnost vseh nas. Kultura pa mora tako za ustvarjalce kot obiskovalce ostati avtonomna. Zato sem na generalnega direktorja policije naslovila pismo in pričakujem, da bodo na Policiji pojasnili, zakaj so se odličili za ta ukrep, ki neposredno, grobo in prekomerno posega v delovanje ministrstva, javne agencije, javnih zavodov, nevladnikov in AKC Metelkova Mesto ter kulture in kulturnikov ter prebivalcev Ljubljane na sploh,« je sporočila.

Hojs o paravojski aktualne oblasti

»Očitno je tudi policija dojela, da je to območje Ljubljane, kjer se v glavnem zbirajo vse te levičarske horde, ki so v našem času protestirale – Metelkova. Zdaj, ni samo to, da so tam ti ljudje, ampak imamo tam tudi sedeže vseh teh nevladnih organizacij, ki so v bistvu paravojska aktualne oblasti,« pa je za Novo24TV dejal nekdanji notranji minister Aleš Hojs.

Aleš Hojs. FOTO: Leon Vidic/delo
Aleš Hojs. FOTO: Leon Vidic/delo

In še: »Po eni strani ocenjujem, da je policija to na nek način podredila oziroma to varnostno tveganje ocenila iz svojega strokovnega vidika, ni pa te odločitve politično uskladila z aktualnimi oblastniki, kajti če bi to politično uskladila, verjetno tega “no-go zone” v Ljubljani vsaj z njihove strani ne bi bilo.  To bi namreč vrglo katastrofalno luč na aktualno oblast, ki je v štirih letih iz države naredila državo, kjer – kot je povedal sam predsednik vlade – ne fukncionira nič,«.

Janša vrača s »kanclagerji«

Svoje je dodal tudi šef SDS Janez Janša»​Stranka Levica stalno očita represijo prejšnji vladi. A v času njenega mandata ni bilo razglašenih nobenih “varnostnih območij”, čeprav so levičarji tedensko razbijali po Ljubljani. Danes, ko je Levica del vlade, pa čakamo le še na kanclagerje. Da se, kajne?«.

Bivši minister Žiga Turk pa je dodal: »Jaz sem pa ogorčen, da je Ljubljana tako slabo upravljana (s strani mesta in države), da je bilo treba razglasiti tvegano območje. In da Levica in levica narkomanom in lenuhom dajata potuho.«

Več iz teme

Metelkovaministrstvo za kulturoAsta Vrečkopolicija
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Zazrite se v oči svojega dolgčasa (Suzy)

Človek ni ustvarjen za pasivno praznino, v njej se hitro počuti neprijetno in išče izhode iz nje.
29. 1. 2026 | 13:00
12:41
Novice  |  Svet
MINNEAPOLIS

V javnost pricurljali posnetki Alexa Prettija nekaj dni pred smrtjo, ne boste verjeli, kaj je počel Trumpovim agentom (VIDEO)

Posnetek je nastal 13. januarja, 11 dni pred smrtjo 37-letnega Prettija.
29. 1. 2026 | 12:41
11:55
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Asta Vrečko se še predobro spomni zaplinjanja Ljubljane, Janez Janša ji vrača s »kanclagerji«

Ministrico za kulturo razburila razglasitev varnostno tveganih območij, čaka pojasnila vrha policije.
29. 1. 2026 | 11:55
11:52
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tega v kopalnici skoraj nihče ne počne – a prav tu se skrivajo bakterije, ki jih ne želite na zobni ščetki

Strokovnjaki za higieno opozarjajo, da ima zapiranje pokrova školjke, ko potegnemo vodo, lahko pomemben vpliv na zdravje in čistočo našega doma.
29. 1. 2026 | 11:52
11:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
11:27
Bulvar  |  Domači trači
PREMIERA FILMA

Slovence Melania Trump ne gane: tako se prodajajo vstopnice za film o njej

Film, ki je v tujini naletel na hladen sprejem, tudi pred slovensko premiero ne dosega večjega odziva.
29. 1. 2026 | 11:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki