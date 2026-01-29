Asta Vrečko se še predobro spomni zaplinjanja Ljubljane, Janez Janša ji vrača s »kanclagerji«

Minuli petek je policija del središča Ljubljane – območje od Masarykove do Ilirske ulice, kamor spada tudi AKC Metelkova mesto – uradno razglasila za »varnostno tvegano območje«. Poteza je sprožila oster odziv uporabnikov Metelkove, ki poudarjajo, da so tam že 33 let in da so sestavni del mesta. Obenem priznavajo, da so stiske na terenu resne, a opozarjajo, da jih z več represije ne bo mogoče odpraviti.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je ob tem pojasnil, da bodo varnostno tvegano območje v Ljubljani, ki vključuje del od Metelkove ulice proti železniški postaji, začeli nadzorovati s tehničnimi sredstvi. Kot je dejal, tega še niso storili, saj v zvezi s tem ukrepom urejajo podrobnosti, kot je obveščanje občanov in način izvedbe za »zagotavljanje varstva osebnih podatkov«. Za ta ukrep sicer potrebujejo tudi presojo preiskovalnega sodnika.

Asta Vrečko: Še predobro se spomnim zaplinjanja Ljubljane med protesti in vdorov robokopov na območje Metelkove

Se je pa na razglasitev varnostno tveganega območja na Metelkovi jezno odzvala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

»Z ogorčenjem spremljam razglasitev varnostno tveganega območja v Ljubljani na podlagi t.i. Šutarjevega zakona, do katerega smo imeli v Levici zadržke in ga zato nismo podprli. Območje poostrenega nadzora, ki omogoča splošno in neselektivno zbiranje avdio in video posnetkov, je postalo prostor Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto, najpomembnejšega središča alternativne kulture pri nas z več kot tridesetletno zgodovino. To območje zajema tudi celotno Metelkovo 6, namenjeno nevladnim organizacijam, muzejsko ploščad, obeh v lasti ministrstva za kulturo. Pod poostrenim nadzorom so se znašli nacionalni javni zavodi: Slovenski etnografski muzej, Narodni muzej Slovenije, Muzej sodobne umetnosti Metelkova in Slovenska Kinoteka, Javna agencija za knjigo in celotna stavba Ministrstva za kulturo na Metelkovi 4, kjer ima prostore tudi Inšpektorat za kulturo. Da ne omenjamo bližnjega zdravstvenega doma, stanovanjskih prostorov in vhoda v glavno stavbo kulturnega ministrstva. Še predobro se spomnim zaplinjanja Ljubljane med protesti in vdorov robokopov na območje Metelkove, in vseh napadov na Metelkovo 6 ter vse kulturnice in kulturnike v času prejšnje vlade. Ravno zato je takšen nesorazmerni in invazivni poseg v polje kulture nesprejemljiv, pa čeprav je samo domnevno obstranski produkt reševanja kriminalitete na območju. Zavedamo se problema kriminalitete, vendar pa v imenu boja proti kriminalu ne smejo biti dovoljena vsa sredstva. A kultura - alternativna in institucionalna, teh problemov ni ustvarila, zato ne more biti tarča ukrepov proti njim. Nujna uporaba prisile mora biti vedno zadnji ukrep in uporabljen zgolj v obsegu in obliki nujnem za doseganje zastavljenih ciljev ter ne v obliki, ki prizadene svobodo in zasebnost vseh nas. Kultura pa mora tako za ustvarjalce kot obiskovalce ostati avtonomna. Zato sem na generalnega direktorja policije naslovila pismo in pričakujem, da bodo na Policiji pojasnili, zakaj so se odličili za ta ukrep, ki neposredno, grobo in prekomerno posega v delovanje ministrstva, javne agencije, javnih zavodov, nevladnikov in AKC Metelkova Mesto ter kulture in kulturnikov ter prebivalcev Ljubljane na sploh,« je sporočila.

Hojs o paravojski aktualne oblasti

»Očitno je tudi policija dojela, da je to območje Ljubljane, kjer se v glavnem zbirajo vse te levičarske horde, ki so v našem času protestirale – Metelkova. Zdaj, ni samo to, da so tam ti ljudje, ampak imamo tam tudi sedeže vseh teh nevladnih organizacij, ki so v bistvu paravojska aktualne oblasti,« pa je za Novo24TV dejal nekdanji notranji minister Aleš Hojs.

Aleš Hojs. FOTO: Leon Vidic/delo

In še: »Po eni strani ocenjujem, da je policija to na nek način podredila oziroma to varnostno tveganje ocenila iz svojega strokovnega vidika, ni pa te odločitve politično uskladila z aktualnimi oblastniki, kajti če bi to politično uskladila, verjetno tega “no-go zone” v Ljubljani vsaj z njihove strani ne bi bilo. To bi namreč vrglo katastrofalno luč na aktualno oblast, ki je v štirih letih iz države naredila državo, kjer – kot je povedal sam predsednik vlade – ne fukncionira nič,«.

Janša vrača s »kanclagerji«

Svoje je dodal tudi šef SDS Janez Janša: »​Stranka Levica stalno očita represijo prejšnji vladi. A v času njenega mandata ni bilo razglašenih nobenih “varnostnih območij”, čeprav so levičarji tedensko razbijali po Ljubljani. Danes, ko je Levica del vlade, pa čakamo le še na kanclagerje. Da se, kajne?«.

Bivši minister Žiga Turk pa je dodal: »Jaz sem pa ogorčen, da je Ljubljana tako slabo upravljana (s strani mesta in države), da je bilo treba razglasiti tvegano območje. In da Levica in levica narkomanom in lenuhom dajata potuho.«