Asta Vrečko zaropotala kot le redko: zmotilo jo je poniževanje ministra zaradi spolne usmerjenosti

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je na družbenem omrežju X ostro odzvala na, kot je zapisala, poniževanje ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca s strani predstavnikov stranke SDS Žana Mahniča in Andreja Poglajna zaradi spolne usmerjenosti. Maljevac se danes v državnem zboru zagovarja pred očitki iz interpelacije, ki sta jo proti njemu vložili SDS in NSi.

»Ko že človek misli, da je nizkotno politično obračunavanje že doseglo dno, SDS vedno znova pokaže, da lahko gre še globlje. Takšna podlost, strupenost in poniževanje ministra Simona Maljevca zaradi spolne usmerjenost na interpelaciji, kot sta si ga privoščita najvišja politična predstavnika SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen, je kruta zaušnica demokraciji,« je v prvem delu zapisala Asta Vrečko.

Ministrica meni, da je treba paziti, kaj se v parlamentu izreče. »Svoboda govora ne pomeni, da lahko rečemo kar vse, parlament naj bi bilo mesto argumentirane razprave, tudi političnega nestrinjanja, a ne obmetavanja z žaljivkami in poniževanjem. Javni funkcionarji morajo s svojim zgledom prispevati k spoštljivemu dialogu in strpnosti, ne pa netenju sovraštva in diskriminacije. Žal nekateri enostavno niso dorasli svojim funkcijam, ne razumejo pomena države in njenih institucij. Bi rekla, da pričakujem opravičilo, a jima njun strankarski kolega Danijel Krivec ni uspel dati niti opomina,« je še zapisala. Mahnič in Poglajen se na njen zapis zgodaj zvečer še nista odzvala na družbenem omrežju X.