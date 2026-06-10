Asta Vrečko zavrnila Janševo ponudbo: »S skrajno desnimi politikami se ne pečamo« (VIDEO)

Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo, za katerega so danes prejeli tudi uradno vabilo, ne bo sodelovala. Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno usmeritev, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. V Svobodi in SD se do vabila še niso opredelili. V osnutku dokumenta o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je predsednik vlade Janez Janša danes poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti in s katerim opoziciji ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, po besedah Vrečko ni ničesar, o čemer ljudje ne bi imeli splošnega konsenza. Govori zgolj o gospodarski rasti in podobnem, govori o ustavnih spremembah, a ne konkretnih, je v izjavi za medije dejala Vrečko.

»Bistvo tega pa je, kdo ga pošilja in na kakšen način ga pošilja,« meni Vrečko. Kot je dejala, imamo vlado komaj nekaj dni, a je že v preteklih dveh mesecih po volitvah, ko je bilo jasno, da se bo sestavila desna vlada, pripravila »zakone, ki so proti ljudem«. Omenila je zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je označila kot »zakon za bogate«, ter novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, v zvezi s katero je SDS po njenih besedah zavračala možnosti vsakega drugačnega dogovora. »To ni dialog. Tukaj sta dve jasni agendi, kam ta vlada pluje in kaj je njena ključna usmeritev. Njena ključna usmeritev je bogatenje najbogatejših in njihovih političnih zaveznikov, netenje kulturnega in ideološkega boja,« meni. To po njenih besedah kažejo že sprejeti zakoni, pa tudi snemanje zastav s stavb državnih institucij in retorika, ki se je poslužujejo. »Poslanska skupina Levica Vesna v takem partnerstvu gotovo ne bo sodelovala. Do zdaj ni nikoli. To je naš četrti mandat v tem parlamentu in s skrajno desnimi politikami se mi ne pečamo,« je poudarila.

Po njenih besedah kaže, da bo tokratni mandat Janševe vlade eden ideološko in ekonomsko najbolj zaostrenih mandatov, saj mu ta okvir postavljajo tudi mednarodna dogajanja, v katerih pa bi »seveda neka resna politika morala zavzeti drugačno držo, on pa se bo po svoji stari maniri postavil na skrajno desni pol«. Vabilo v partnerstvo, ki so ga prejeli, bodo sicer poslali organom stranke, a so se o tem že pogovarjali in imajo usklajena stališča, je pojasnila Vrečko. Če bi se katera stranka odločila v partnerstvu sodelovati, Vrečko v tem vidi »možnosti paktiranja«. Predvideva, da je zraven tudi Resnica, ki je »konec koncev že koalicijska stranka«, glede na to, kdo je predsednik DZ. Na vprašanje, ali bi jo presenetilo, če bi še katera druga opozicijska stranka sprejela vabilo v partnerstvo, je Vrečko odgovorila, da je v politiki nič več ne more presenetiti.

V Gibanju Svoboda ponujenega partnerstva zaenkrat ne komentirajo

V Gibanju Svoboda ponujenega partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni, saj gre le za navidezno sodelovanje. Predlog naj bi obravnavali na izvršnem odboru stranke, ki bo predvidoma v petek.

Lucija Tacer Perlin (Svoboda) se je sicer na vabilo v partnerstvo odzvala v skupni izjavi treh opozicijskih strank, v kateri so predstavile predlog spremembe ustave za uvedbo 18 volilnih enot in relativnega preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Na vprašanje, ali je omenjeni predlog za spremembo ustave lahko razumeti kot odgovor koaliciji na ponujeno partnerstvo, s katerim so sodelovanje na konkretnem primeru dali na test, je odgovorila, da se ukvarjajo »z odgovorom državljankam in državljanom, manj z odgovorom trenutni koaliciji«.

»To je bila zaveza, ki smo jo koalicijske stranke prejšnje vlade sprejele na začetku mandata, poleg tega so jo pa potem volivke in volivci potrdili in glede na javne nastope trenutne koalicije bi pričakovali, da bodo oni z veseljem in za razvoj, ki ga želijo v Sloveniji, tudi ta predlog podprli,« je dejala.

Na vprašanje, ali k podpori predlogu sprememb ustave pozivajo predvsem NSi in stranko Resnica, je Tacer Perlin odgovorila, da je za spremembe ustave in volilnega sistema potrebna dvotretjinska večina, še bolje pa bi bilo, če bi dosegli konsenz. K podpori po njenih besedah pozivajo vse stranke, ki so demokratične in ki so volivcem to tudi obljubile. »To so pa v bistvu vse parlamentarne stranke, razen SDS je bil odkrito proti uvedbi preferenčnega glasu,« je dodala.

Meira Hot (SD) pa je pojasnila, da predloga za partnerstvo osebno še ni dobila, ga pa ne bi, kot je dejala »a priori zavrnila«. »Socialni demokrati menimo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih potrebujemo za dolgoročni razvoj, in ena izmed takih pomembnih sprememb, ki je neposreden odgovor tudi na to, kar so ljudje od nas zahtevali, je seveda sprememba ustave in zagotovitev večjega, odločilnega vpliva volivk in volivcev,« je dejala. Poudarila je še, da bodo v stranki kakršnekoli dogovore sprejemali »samo v soglasju z organi stranke«.