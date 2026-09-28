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Astronomske cene študentskih sob v Ljubljani: ob vselitvi je treba odšteti kar 1500 evrov (FOTO)

Preverili smo, kakšna je ponudba sob v prestolnici, koliko znašajo najemnine in kakšne pogoje ob podpisu pogodbe postavljajo najemodajalci.
Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net

Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Kaja Grozina
 28. 9. 2026 | 14:15
5:16
A+A-

Večina študentov, ki bodo novo študijsko leto preživeli v Ljubljani, si je bivanje do konca septembra že uredila. Nekateri so dobili mesto v študentskem domu, drugi so sobo ali stanovanje poiskali na zasebnem trgu. Le nekaj dni pred začetkom predavanj smo preverili, kakšna ponudba še čaka tiste, ki strehe nad glavo še nimajo, koliko bo treba zanjo odšteti in kakšne pogoje postavljajo najemodajalci. Pregled trenutno objavljenih oglasov na portalu Nepremicnine.net pokaže precej raznoliko ponudbo, še večje pa so razlike v cenah. Med oglasi, ki smo jih pregledali, se mesečne najemnine za sobo gibljejo od približno 250 do 600 evrov. Pri delu ponudbe so stroški že vključeni, drugod mora najemnik poleg najemnine vsak mesec prišteti še od nekaj deset do več kot sto evrov. Pogost pogoj ob sklenitvi pogodbe je tudi varščina v višini dveh mesečnih najemnin.

Zahtevajo tudi varščino 

Med dražjimi ponudbami je trenutno 20 kvadratnih metrov velika študentska soba na Rudniku, za katero najemodajalec zahteva 600 evrov mesečno. Soba je bila letos adaptirana, najemnina pa po navedbah v oglasu že vključuje stroške. Za 520 evrov mesečno je na voljo 12 kvadratnih metrov velika opremljena soba v Kosezah. Še nekaj oglasov se približuje meji 500 evrov. Toliko denimo stane 11 kvadratnih metrov velika soba v Črnučah, pri kateri so vsi stroški vključeni v ceno. Najem je v tem primeru predviden za krajše obdobje.

Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Za Bežigradom se 19 kvadratnih metrov velika enoposteljna soba oddaja za 500 evrov, k temu pa je treba prišteti še približno 75 evrov mesečnih stroškov. Najemodajalec zahteva tudi varščino v višini dveh najemnin oziroma tisoč evrov. Že ob vselitvi mora tako najemnik samo za varščino in prvo najemnino pripraviti 1500 evrov. Podobno visoki so začetni stroški pri 25 kvadratnih metrov veliki sobi za Bežigradom, ki ima lastno kopalnico, klimatsko napravo in mini hladilnik. Najemnina znaša 500 evrov, dodatnih 140 evrov na mesec pa predstavljajo fiksni stroški za vodo, elektriko, plin, internet, odvoz odpadkov in čiščenje skupnih prostorov. Tudi tam je ob sklenitvi najemnega razmerja predvidena dvomesečna varščina.

Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Cena sama po sebi ne pomeni nujno popolne zasebnosti. Na Poljanah se denimo 19,6 kvadratnega metra velika soba z lastno kuhinjo oddaja za 490 evrov mesečno, medtem ko si najemnik kopalnico in stranišče deli še z eno osebo. Najemnina tudi tam ne predstavlja celotnega mesečnega izdatka. Okvirni stroški znašajo približno 80 evrov, internet dodatnih 20 evrov, elektrika pa se obračunava glede na porabo. Zahtevana je varščina v višini dveh najemnin, pogodba se sklepa za eno leto. Ob podpisu pogodbe mora tako bodoči stanovalec zgolj za varščino in prvo mesečno najemnino zagotoviti 1470 evrov.

Bi živeli z lastnikom? 

Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Na trgu je nekaj občutno cenejših ponudb, vendar tudi pri teh oglaševana najemnina pogosto ni končni mesečni strošek. V Rožni dolini se 15 kvadratnih metrov velika enoposteljna soba v stanovanju, kjer že bivajo študenti, oddaja za 250 evrov. Mesečni stroški znašajo dodatnih 130 evrov, zato skupni izdatek doseže 380 evrov. Približno 260 evrov stane 26 kvadratnih metrov velika soba v Črnučah, pri čemer v stanovanju živi tudi lastnik. Za 370 evrov mesečno je v Črnučah na voljo še 25 kvadratnih metrov velika soba z balkonom, namenjena dvema osebama. Stroški niso vključeni v najemnino, ob podpisu enoletne pogodbe pa sta potrebni dve mesečni varščini in prva najemnina.

Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net
Na Fužinah je za 350 evrov mogoče najeti 20 kvadratnih metrov veliko sobo. Obratovalni stroški se delijo glede na število najemnikov, zahtevana je varščina v višini dveh najemnin, pogodba pa se po ogledu in razgovoru z najemnikom sklene za eno leto. Na Glinškovi ploščadi se 16 kvadratnih metrov velika soba oddaja za 390 evrov. Prednost te ponudbe je, da so obratovalni stroški že vključeni v navedeno ceno.

Sobo v Ljubljani je le nekaj dni pred študijskim letom še mogoče najti, vendar je pri primerjavi oglasov treba precej pozornosti nameniti drobnemu tisku. Razlika med oglaševano najemnino in dejanskim mesečnim izdatkom je lahko občutna, saj se ji pogosto pridružijo stroški za elektriko, ogrevanje, vodo in internet. Poseben finančni zalogaj pa predstavlja začetek najema. Pri sobi za 500 evrov in zahtevi po dveh mesečnih varščinah mora najemnik ob podpisu pogodbe skupaj s prvo najemnino odšteti kar 1500 evrov. Pri nekaterih ponudbah je nato treba že v prvem mesecu dodati še obratovalne stroške.

Soba FOTO: Nepremicnine.net
Soba FOTO: Nepremicnine.net

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