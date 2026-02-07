Avseniki, Slak, Nipič … Ivan Sivec piše o legendah: »Napisal bom 100 knjig – ali še več!«

PIŠE BREZ PREDAHA

Pisatelj Ivan Sivec predstavlja svojo 197. knjigo, ki ji bodo sledile še vsaj tri. Po zgledu našega največjega pesnika v mladih letih napisal Sonetni venec.

»Če bom zdrav, bo legend seveda še mnogo več, vsako leto po 25. Jeseni bo torej luč sveta ugledala že druga knjiga, skupaj jih bo dotlej že 50. Vseh pa verjetno 100 ali še več,« pravi pesnik in pisatelj Ivan Sivec, ki sleherni dan nameni čas pisanju. Čeprav besedil za narodnozabavno glasbo ne piše več, je pa sestavil preštevilna in za mnoga na festivalih prejel nagrado, je z omenjeno zvrstjo glasbe še vedno neločljivo povezan. Ne nazadnje je besedila pisal tudi za Avsenike ter ansamble Igor in zlati zvoki, Pogum, Ptujskih pet, Lojzeta Slaka, Štajerskih sedem, Vrisk in druge. Čisto sveža je ...