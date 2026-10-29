Avstrijci od Slovenskih železnic terjajo 1,7 milijona evrov, to so nam pojasnili

Železniška nesreča, ki se je zgodila januarja 2019 v Avstriji, je za Slovenske železnice prerasla v dolgotrajen odškodninski spor, katerega razplet še ni znan. Skoraj osem let po dogodku se namreč družba SŽ-Tovorni promet sooča z odškodninskim zahtevkom v višini 1,7 milijona evrov. Zahtevek se nanaša na škodo, ki je nastala na avstrijski železniški infrastrukturi ob iztirjenju vagona tovornega vlaka slovenskega prevoznika.

Čeprav je od nesreče minilo že precej časa, številna vprašanja ostajajo odprta. Kakšne poškodbe je povzročilo iztirjenje, kaj je bilo vzrok zanj in kako je bila ocenjena nastala škoda? Pomembno je tudi vprašanje, ali je bil vagon ustrezno zavarovan oziroma ali zavarovanje krije tovrstne primere. Če bi Slovenske železnice v sodnem postopku izgubile, bi namreč lahko morale poravnati tudi večmilijonsko obveznost. Ali bo stroške mogoče uveljavljati pri zavarovalnici ali pa bi lahko vsaj del finančnega bremena ostal na plečih družbe, za zdaj ni znano.

Na Slovenskih železnicah so potrdili, da je odškodninski zahtevek povezan z iztirjenjem vagona 19. januarja 2019. Podrobnosti dogodka in sodnega spora niso razkrili, saj postopek še poteka. »V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da gre v omenjeni zadevi za odškodninski zahtevek zaradi škode, ki je nastala na avstrijski železniški infrastrukturi ob iztirjenju vagona vlaka družbe SŽ-Tovorni promet 19. januarja 2019,« so zapisali v odgovoru. Ob tem so poudarili, da zadeve v tej fazi ne morejo komentirati. Tako ostaja nepojasnjeno, kako je prišlo do nesreče, na čem temelji zahtevani znesek in v kateri fazi je sodni postopek.

Zakaj ni zavarovalnine?

Ob odškodninskem zahtevku v višini 1,7 milijona evrov se odpira tudi vprašanje zavarovanja. Ali so imele Slovenske železnice sklenjeno zavarovanje odgovornosti, ki bi pokrilo škodo na tuji železniški infrastrukturi? Če so ga imele, ali je zavarovalnica zahtevek zavrnila, priznala le del škode ali pa odločitev o kritju še ni bila sprejeta? Odgovorov na ta vprašanja za zdaj ni. Slovenske železnice v svojem odzivu niso pojasnile, ali je bila škoda zavarovana, ali so se obrnile na zavarovalnico in ali bi ta lahko pokrila celoten zahtevani znesek ali le njegov del. Zato ni mogoče sklepati, da zavarovalnine ne bo, prav tako pa ni mogoče potrditi, da bo morebitno odškodnino morala družba poravnati iz lastnih sredstev.

Če bi sodišče ugodilo zahtevku v celoti, bi lahko odškodnina znašala 1,7 milijona evrov. Končni finančni učinek za Slovenske železnice bi bil odvisen od sodne odločitve, morebitnih dodatnih stroškov in predvsem od tega, ali bi del obveznosti krilo zavarovanje.