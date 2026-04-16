Avstrijske aktivistke prišle po našega medveda Tima

Zanimivo, da je prišlo pred natančno tremi leti do še enega tujega vmešavanja v slovenske notranje razmere. V majskih dneh leta 2023 se je namreč avstrijska okoljevarstvena organizacija Four Paws (Štiri tačke) obrnila na slovensko ministrstvo za okolje in prostor. Do nas so prišli z idejo, da naredijo načrt postopnega konca zasebnega lastništva medvedov v Sloveniji. Na njihovem spisku medvedov so se znašli štirje medvedi: Mitko z Nanosa, Mici iz Završnice, Felix iz Kočevja ter medved Tim z Vrzdenca.

12 ZAVETIŠČ imajo Štiri tačke.

Doslej je šlo vse po načrtu: Mitka so morali leta 2024 zaradi slabega zdravstvenega stanja evtanazirati, Mici in Feliks pa sta od maja lani že v njihovem zavetišču Arbesbach na Zgornjem Avstrijskem, nedaleč od češke meje. Po svetu imajo ta hip 12 zavetišč, od tega jih je v Evropi devet. Zataknilo pa se je pri medvedu Timu. Organizacija Štiri tačke je zato že lani javno napovedala, da je Tim še zadnji medved v zasebni lasti v Sloveniji ter da pridejo prihodnje leto ponj. Ponj so prišli v torek, a vmes se je zgodil bistven zasuk: četudi nov zakon o zaščiti živali določa, da fizične osebe ne smejo imeti več velikih zveri, je decembra lani ministrstvo izdalo odločbo, ki pravi, da medved Tim ni več v zasebni lasti, temveč v živalskem vrtu, zaradi česar ga njegovemu lastniku ni treba predati v zavetišče.

Veterinarki je dovolil

Medved Tim ima v novi ogradi večji bazen. FOTO: Dejan Javornik

Na Vrzdenec so prišli aktivisti, okrepljeni z avstrijsko veterinarko. Čeprav je bil njihov prihod nenapovedan, je bil vsekakor skrbno načrtovan. O tem se je že kmalu prepričal tudi, ki ima na Vrzdencu že vrsto let svoj ZOO park Rožman. »Prišel je kombi Avstrijk, za njimi pa kolona novinarskih vozil.« To jasno govori tudi o tem, da so aktivistke hotele medijsko pozornost. »Veste, ta organizacija operira z velikimi denarji. Pri čemer pa pri tem sploh ni bistveno reševanje medvedov, pač pa finančni tok, ki se krepi v sorazmerju z njihovimi aktivističnimi akcijami. Več ko jih je, večji je ta dotok. Na žalost pa so imele te akcije tudi podporo med našimi,« je pripovedoval pod vtisom torkovega srečanja z aktivisti in se spomnil tudi na selitvi Felixa in Mici, ki sta bili usklajeni s predstavniki vlade. »Pa saj je pri selitvi Felixa sodeloval celo državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premierja?!«

Dal sem jim minuto časa, da zginejo!

Rožmanec je nadaljeval: »Poklicali so medije in želeli uprizoriti predstavo za javnost. Dal sem jim minuto časa, da zginejo!« Ker pa se to ni zgodilo in so želeli vstopiti v njegov živalski vrt, je poklical policijo. Ko je prišla, so Avstrijke policistom obrazložile, da so hotele samo videti medveda. Po prihodu policistov se je začetna vnema aktivistk tudi kaj hitro razkadila. Je pa Rožmanec nekomu le dovolil vstopiti v njegov živalski vrt. In sicer veterinarki. »Samo njihovo veterinarko sem spustil not' in dokazal, da je medved čist, zdrav, da ima vse, kar potrebuje ...« Sodelavka veterinarske fakultete na Dunaju, specializirana za prostoživeče živali, je o stanju medveda tudi takoj poročala. In res: prav nobene dramatične novice ni bilo slišati iz njenih ust. V tistem se je akcija reševanja medveda Tima končala, toda Jože Rožmanec je prepričan, da se bodo gotovo še vrnile.

Zavetišče in diskoklub

»Ker društvo zavaja svetovno javnost z različnimi posnetki, s katerimi želi vplivati predvsem na čustva ljudi«, je Rožmanec tarča tudi številnih groženj. Sploh ne more verjeti, da mu želijo na tako manipulativen način iztrgati rjavega medveda Tima, ki ga je kupil pred 25 leti, ko je bil še mladiček, star komaj nekaj mesecev. Tako ga je, kot pravi, rešil pred tem, da bi postal trofeja, saj so v tistem času na črnem trgu prodajali medvedje mladiče, da bi jih nagačili.

Verjeti ne more tudi zato, ker je prepričan, da se mu v zavetišču Arbesbach ne bi godilo nič bolje. »Rešujejo zato, da potem tržijo. Ne nazadnje stane vstopnica 13 evrov. Tam imajo tudi trgovino, zunanjo in notranjo restavracijo, a to še ni vse, od oktobra do aprila je v sklopu zavetišča tudi Disco club Cindarella, kjer ves čas potekajo zabave.« Pri Four Paws so sicer pojasnili, da so medvedi ločeni, tako da jih hrup diska ne moti. Medved Tim je bil ob prihodu na Vrzdenec močno travmatiziran. Zdaj, ko ga je njegov lastnik pozdravil, pa bi ga rad nekdo odvlekel v Avstrijo.

Ker medved Tim uradno ni več v zasebni lasti, ampak v živalskem vrtu, ga lastniku ni treba predati v zavetišče. FOTO: Dejan Javornik