Avstrijskokoroški inovatorji pišejo uspešno zgodbo: od garaže do tovarne (FOTO)

Podjetje Go-e smo obiskali dan po deseti obletnici začetka, ki je bil svojevrsten. Ustanovitelj Peter Pötzi je nekoč predelal navadno kolo v električno: s to rešitvijo je šel na zagonsko platformo Kickstarter in zaslužil toliko denarja, da si je kupil električni avtomobil.

Ko je videl, da so možnosti za polnjenje slabe, je izdelal svojo prenosno polnilnico. To proizvodnjo je z nekaj ljudmi začel v majhni garaži, najprej so jih naredili po pet na dan, danes jih v obratu v kraju Trg na Koroškem (Feldkirchen in Kärnten) vsak dan izdelajo 320.

Prilagodljiva polnilnica

Njihov primarni izdelek je bil v začetku dokaj kompleksen, veliko je bilo zaščite in kablov, z leti so ga izpopolnjevali. Tržno ime je go-e gemini, je oblikovno prepoznavna polnilnica na izmenični tok z močjo 11 ali 22 kW, bodisi v prenosni izvedbi s konektorjem, da jo je mogoče vzeti na dopust, bodisi s fiksnim kablom.

Z njo se lahko prilagaja moč polnjenja, v še boljši izvedbi omogoča stroškovno najbolj učinkovito polnjenje. V ponudbi podjetja je tudi kontrolnik, s katerim, če imaš lastno proizvodnjo energije s sončnimi celicami, razporejaš, ali boš z njo doma v nekem trenutku polnil avto ali jo raje usmeril v gospodinjske porabnike.

Notranjost prenosne polnilne naprave podjetja Go-e

Pravijo, da je delež okvar le približno enoodstoten in da so stranke z njimi zadovoljne tudi zaradi tehnične podpore; če gre kaj narobe, se hitro odzovejo. Izdelek so pripravljeni popraviti (ne zamenjati), če je to le mogoče in če ga stranka ni pokvarila sama. Ponosni so tudi na aplikacijo, ki so jo razvili sami in za katero so dobili več nagrad.

Zadnja novost je izvedba polnilnice go-e pro za podjetja, večstanovanjske objekte, parkirne hiše, da lahko imetnik polnjenje z njo ponuja tudi drugim uporabnikom. Ta artikel je v sklepni fazi certificiranja, potem ga začnejo prodajati, imajo velika pričakovanja.

Mlado podjetje

Gre za mlado podjetje, ne le po času delovanja, ampak tudi po zaposlenih, še sveži direktor Erik Yesayan ima 32 let, ustanovitelj je še malce mlajši. Kot marsikdo v tem poslu so imeli v podjetju Go-e, kar pomeni go electric, v svoji kratki zgodovini tudi težje čase. Na primer, ko je prodaja električnih avtomobilov leta 2024 upadla, še zlasti ko so v zanje zelo pomembni Nemčiji ukinili denarne subvencije. »Skladišče smo imeli prepolno,« pravi Christian Philipp, ki v podjetju vodi komunikacije. »A v nasprotju z večino podjetij, ki so zmanjševala število zaposlenih, nismo odpuščali, smo pa nekaterim iz proizvodnje ponudili delo v prodaji, jih izobrazili za delo z računalniki, jim dali stike prodajnih kanalov, vse, da bi posel spodbudili.«

Kot pravi Ivan Petkovič, vodja nabave, imajo tudi slovenska dobavitelja, ki se zelo trudita.

Go-e ima za polnilne naprave aplikacijo, ki so jo razvili sami.

Večino sestavnih delov za svoje izdelke dobijo od dobaviteljev iz Avstrije, na primer ohišje in elektroniko, le kaka tipka pride iz Kitajske, sestavijo jih sami, ponosni so, da je to domač izdelek. Imajo tudi slovenske dobavitelje, za novi projekt bosta to Skaza iz Dravograda in Lepton-Quark iz Cerknice. »Tega sem še posebno vesel,« je dejal Igor Petković, vodja nabave, doma z Jesenic, ki nam je razkazal proizvodnjo in dodal, da sta se ti dve družbi doslej zelo izkazali in si zelo želita prodreti na ta trg.

V Nemčiji imajo vodilni 14-odstotni tržni delež.

10.000 na mesec

Proizvodne zmogljivosti podjetja Go-e so 10 tisoč polnilnic na mesec. Doslej so dobavili 420 tisoč izdelkov, ni nepomembno, da imajo v Nemčiji, ki je v vseh pogledih največji evropski trg, vodilni 14-odstotni tržni delež. Pomembni trgi so še Avstrija, Turčija, Švedska, Finska. Letni promet je 29 milijonov evrov. V Trgu je zaposlenih 70 ljudi, šest v Gradcu (tam se ukvarjajo s predrazvojem), 60 v Berlinu (komercialni razvoj), še nekaj jih je v Stockholmu v marketingu, ki pokriva skandinavske trge. Tudi zdaj zaposlujejo, do konca leta naj bi jih bilo vseh skupaj 130.

Razmišljanje o prihodnosti, kot jo je predstavil šef za komunikacije Christian Philipp.

Prihodnost? Christian Philipp opozarja na zadnjo raziskavo analitične družbe McKinsey, da bo, ko bo večina avtomobilov električnih, recimo okoli 80 odstotkov, le majhen delež polnjenja opravljen s hitrimi polnilnicami, kakšni štirje odstotki, vse drugo bodo »počasnejše« polnilnice.

Na tisoče jih bo potrebnih tam, kjer avtomobili predvsem stojijo, pred stanovanjskimi bloki, v parkirnih hišah, hotelih, nakupovalnih centrih, da se bodo kar najbolj polnili z obnovljivo energijo in da bodo aktivno uravnavali ponudbo in povpraševanje.