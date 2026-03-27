Na petih kilometrih dva povsem različna svetova: v snežnem metežu z avtom pristal na ograji (FOTO)

Močan veter, podrto drevje in nenadna zimska pošiljka od sinoči povzročajo težave po vsej državi. Za kar 47 občin na severu velja rdeče opozorilo zaradi vetra, medtem ko so se predvsem na jugozahodu in v notranjosti razmere čez noč spremenile v pravo zimsko kuliso. Ponoči in zjutraj je predvsem na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem zapadlo do 10 centimetrov snega, na Gorjancih pa je snežna odeja presegla celo pol metra.

Vremenske razmere so presenetile tudi voznika, ki je končal na ograji ob cesti v Črmošnjicah. Nesreča se je zgodila na poti v službo okrog 7.20, njegova mama, ki je fotografijo tudi posnela, pa je za Slovenske novice opisala, kako hitro je do nesreče prišlo. »Zjutraj ob 7. uri, ko se je odpeljal v službo, pri nas, ki smo samo pet kilometrov oddaljeni iz Črmošnjic, ni bilo snega in ceste so bile normalno prevozne. V Črmošnjicah pa je bila čista zimska idila.«

Dodaja, da so bile ceste slabo očiščene: »Ceste niso bile splužene in zelo slabo prevozne. Poleg tega je podrto drevje na cestišče še dodatno oviralo promet.«

Kljub dramatičnemu prizoru se je nesreča končala brez poškodb in je trpela le pločevina, je povedala sogovornica. Čeprav so razmere povzročile precej nevšečnosti, pa je pohvalila odziv pristojnih služb: »Lahko pohvalim odziv policije in cestne službe, ki so se zelo hitro odzvali in v prvi vrsti bili zelo prijazni in korektni. Vsa pohvala jim za pomoč in tak odziv.«

Reševanje vozila se je sicer zavleklo, saj so imeli težave tudi reševalci: »Do 11. ure je trajalo, da je prišla vlečna služba z dvigalom. Žal so obstali na zasneženi cesti in se je vse skupaj zavleklo.«

Po burnem dopoldnevu se stanje počasi izboljšuje.