Avtocesta zaradi nesreče zaprta, promet ovirajo še nevihte in gneča

Poletno-jesensko vreme in gost promet danes povzročata nemalo preglavic voznikom po vsej Sloveniji. Ponekod promet močno ovirajo nenadne nevihte, v Vipavski dolini pa se že krepijo sunki burje. Prometno-informacijski center poziva k previdnosti, prilagoditvi hitrosti in ročnemu vklopu luči ob slabši vidljivosti. Ob tem znova opozarjajo, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih izjemno nevarno in strogo prepovedano.

Kje so največji zastoji?

Primorska avtocesta: Najbolj gosto je proti morju, kjer zastoji nastajajo med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Kolone se občasno nabirajo tudi v nasprotni smeri, pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.

Gorenjska in Štajerska: Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga približno en kilometer. Na štajerski avtocesti pa boste v zastoju stali med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Podravska avtocesta zaradi nesreče zaprta med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru.

Ljubljanska obvoznica: Na južni obvoznici med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti Malencam promet poteka le po enem pasu, saj vožnjo ovira podrto drevo.

Obala in turistične ceste: Gost promet z zastoji je na cesti Lucija–Izola, Šmarje–Koper in Lesce–Bled, medtem ko na razcepu Srmin (Koper–Škofije) promet dodatno ovira pnevmatika na vozišču.

Močan naliv v prestolnici, arhivska fotografija. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Pozor na nočne in dolgotrajnejše zapore

Na nekaterih odsekih bodo delavci nocoj in čez vikend zasedli vozišča, zato velja preveriti obvoze.

Gorenjska avtocesta: Nocoj med 21. in 5. uro zjutraj bosta zaprta priključek Brod proti Ljubljani (uvoz in izvoz) ter izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz je urejen prek Šmartnega in Podutika.

Štajerska avtocesta: V nočeh na soboto in nedeljo (med 20. in 5. uro) bo popolnoma zaprt odsek med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, skupaj z uvozom Slovenske Konjice. Promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Zaprt ostaja tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru (obvoz je prek priključka jug).

Dolenjska avtocesta: Na priključku Ivančna Gorica sta zaprta izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra.

Vipavska hitra cesta: Med Vipavo in Razdrtim velja spremenjen prometni režim v obe smeri, na regionalnih cestah v dolini pa se omejitve zaradi burje sproti prilagajajo in so označene na prometni signalizaciji.