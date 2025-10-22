Avtoprevozniki grozijo z zaporami cest, v lase sta si skočila Bratuškova in Pišek (FOTO)

Zadnje dni dobesedno vre med avtoprevozniki in vlado. Če ministrstvo za infrastrukturo ne bo prisluhnilo njihovim zahtevam, se lahko po državi zgodi prometni kolaps – prevozniki namreč napovedujejo zapore cest. Sprašujejo se, zakaj je vlada tik pred volitvami voznikom osebnih vozil podaljšala veljavnost vinjet, njim pa ne ponuja nobenih olajšav pri cestninjenju.

Predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek je v oddaji 24ur zvečer opozoril, da je situacija nevzdržna. »Druge rešitve ni,« pravi in poudarja, da je v desetih letih vedno iskal dialog, a tokrat je stanje kritično. »Vi ste nas spravili tako daleč, da ne moremo več. Mi nismo konkurenčni, izgubljamo posle, preobremenili ste nas z vsem – božičnico, dolgotrajno oskrbo. Zbirokratizirani smo do konca,« je bil oster.

Po njegovih besedah prav tovorni promet največ prispeva k prihodkom državnega Darsa, ki je samo do junija letos ustvaril 71 milijonov evrov dobička, lani pa več kot 140 milijonov.

Škoda za gospodarstvo

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa je Pišku in prevoznikom odgovorila z opozorilom: »Upam, da ste izračunali, kakšno škodo boste naredili gospodarstvu in tudi sebi z zaporami.« Po njenem mnenju so dela na cestah nujna in bodo dolgoročno koristila tudi prevoznikom, saj bodo ceste varnejše in bolj pretočne.

Na očitke o podaljšanju vinjet pa Bratuškova pravi, da je razlika v načinu plačevanja – vozniki vinjeto kupijo za določeno obdobje, prevozniki pa cestnino plačujejo po prevoženih kilometrih. Dodala je, da bi morebitne olajšave koristile predvsem tujim prevoznikom, ki jih je na naših cestah 60 odstotkov.

Ministrica je poudarila, da je vlada lani cestnine povišala le za 6,8 odstotka, čeprav je bila inflacija v zadnjih letih precej višja.