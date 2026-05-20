NEVARNOST V IGRAČE

Azbest še vedno v otroških igračah na policah trgovcev, ZPS poziva k ukrepanju

V EU so zaradi onesnaženosti z azbestom odpoklicali že več deset različnih igrač, nekatere od njih so bile na trgu tudi v Sloveniji. Nekateri izdelki vsebovali tudi 20 kemikalij.
Trenutno velja, da so z azbestom onesnaženi predvsem: barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, s peskom napolnjene upogljive igrače, kot so gorile, kače in akcijske figurice, t. i. čarobni in kinetični pesek, barviti pesek za posip na nalepke za oblikovanje motivov, kot so živali. FOTO: Zveza Potrošnikov Slovenije
STA, N. Č.
 20. 5. 2026 | 15:30
Zveza potrošnikov Slovenije je na današnji novinarski konferenci opozorila na potencialno prisotnost azbestnih vlaken v nekaterih otroških igračah, predvsem v kinetičnih in dekorativnih peskih ter figuricah, napolnjenih s peskom. Ker varne ravni izpostavljenosti azbestu ni, so pozvali k nujnemu ukrepanju institucij ter previdnosti potrošnikov.

V Evropi se v zadnjih mesecih povečuje število odpoklicev tovrstnih otroških igrač. V EU so zaradi onesnaženosti z azbestom odpoklicali že več deset različnih igrač, nekatere od njih so bile na trgu tudi v Sloveniji.

Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) Jasmina Bevc Bahar je opozorila, da so nevarne vse vrste azbesta. »Vsa azbestna vlakna so razvrščena v prvo skupino rakotvornih snovi po razvrstitvi Mednarodne agencije za raziskave raka, vdihana vlakna pa se kopičijo v pljučih in lahko povzročijo resne bolezni,« je dejala na novinarski konferenci.

Azbest najbolj rakotvorna snov, ki jo trenutno poznamo

Po besedah predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Metode Dodič Fikfak je azbest najbolj rakotvorna snov, ki jo trenutno poznamo. Izpostavila je njegovo dolgo latentno dobo, zaradi katere se lahko bolezen pojavi tudi več desetletij po izpostavljenosti.

Opozorila je predvsem na nevarnost rjavega azbesta ali tremolita. Njegova mikroskopska vlakna so po njenih besedah tako krhka, da se zlahka drobijo in usedejo globoko v pljuča, kjer lahko ostanejo za nedoločen čas. Po njenih navedbah je ta pogosto prisoten v kitajskem pesku, ki se pogosto uporablja pri izdelavi nekaterih igrač, problematično pa je tudi neskladje v regulativi, saj na Kitajskem azbest ni v celoti prepovedan.

Izdelki, ki so po ugotovitvah ZPS še posebej problematični, so barvni peski za ustvarjanje in dekoracijo, t. i. kinetični ali čarobni peski, peski za ustvarjalne komplete ter raztegljive figurice, polnjene s peskom, in akcijske figurice.

Odgovornost bi morala biti predvsem na proizvajalcih in distributerjih

Otroci so zaradi razvoja dihalnega sistema in daljšega pričakovanega življenjskega obdobja po izpostavljenosti še posebej ranljivi. Po besedah Anje Radšel iz združenja za pediatrijo najmanjše varne količine azbesta ni, pri otrocih pa je še posebej težko napovedati, kaj izpostavitev azbestnim vlaknom pomeni za njihovo zdravje čez več deset let. Radšel je poudarila, da je za starše zelo pomembno izogibanje in previdnost pri izbiri igrač in pripomočkov, predvsem ličil za otroke, ki bi lahko vsebovala puder ali pesek.

Dodič Fikfak pa je ob tem povedala, da odgovornosti ne smemo prelagati na starše, ki upravičeno pričakujejo, da so izdelki na trgu varni. Za varnost morajo poskrbeti predvsem proizvajalci, distributerji in pristojni nadzorni sistemi, je poudarila. Zato so se po njenih besedah že povezali s pristojnimi institucijami in začeli obveščati javnost, da bi pravočasno zaščitili otroke.

Nekateri izdelki vsebovali tudi 20 kemikalij

ZPS zato poziva pristojne k sistematičnemu preverjanju izdelkov, ki so že na trgu, učinkovitejšemu nadzoru dobavnih verig, okrepitvi nadzora nad potencialno škodljivo skupino izdelkov ter sistematičnemu preverjanju izdelkov, ki so že na trgu.

Predsednica ZPS Bevc Bahar je opozorila tudi na problematiko nezadostnega testiranja kemikalij. Če so izdelki dani prehitro na trg brez ustreznega testiranja, je njihova odstranitev lahko zelo težavna, je dejala. »Nedavni testi so pokazali, da je kar tretjina kupljenih izdelkov vsebovala kemikalije PFAS,« je na konferenci povedala predsednica ZPS. Te snovi so v vsakodnevnem poimenovanju znane kot večne kemikalije. Nekateri izdelki v testih so po njenih navedbah vsebovali tudi 20 kemikalij, ki so na območju EU zakonsko prepovedane.

