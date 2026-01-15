Babica Tejča Moškrič, ki ji očitajo nevaren porod doma: »Nisem se skrila v omaro, le umaknila sem se«

NA SODIŠČU

Zavrača očitke o malomarnem spremljanju poroda. So za zdravstvene težave novorojenega otroka krivi reševalci?.

»Ko so prišli reševalci, se nisem skrila v omaro.« Tako danes v svojo obrambo pravi diplomirana babica Tejča Moškrič, ki jo je širša slovenska javnost podrobneje spoznala pred slabim letom dni. Takrat je Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije sporočila, da pri nas za sedem let ne sme več opravljati babiške nege in del diplomirane babice. »Ugotovljene so bile večje strokovne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju porodov na domu ter neupoštevanje Strokovnih ...