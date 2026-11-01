Bančni rop gledalce prikoval pred zaslone

"Ni šlo samo za to, da se je zgodil rop – ropi se dogajajo – ampak za to, da je bil to spektakularen dogodek v središču prestolnice. Zdi se mi, da je ta rop ostal v nacionalni zavesti – in tudi z menoj." S temi besedami je režiser Matevž Luzar septembra letos pospremil začetek predvajanja petdelne nadaljevanke Trezor na TV Slovenija, ki jo je navdihnil omenjeni rop sefov banke SKB, ki se je zgodil v noči na 1. november 2005. To lahko vsak gledalec ugotovi že na samem začetku prvega dela, ko se filmski preiskovalci le držijo za glavo ob pogledu na razdejanje v trezorju.

Policija ne bo odnehala Za rop sefov SKB sta bila obsojena le Dejan Vidmar in Sašo Nose. Leta 2015 sta bila pravnomočno obsojena vsak na 14 let zapora, enotna kazen pa je bila za Vidmarja še leto dni višja, saj so med hišno preiskavo pri njem našli šest slik slovenskega impresionista Ivana Groharja, ki so bile ukradene dve leti po velikem ropu v SKB; spoznan je bil za krivega kaznivega dejanja prikrivanja. Na policiji so nam povedali, da v povezavi s storjenim kaznivim dejanjem še vedno izvajajo določene ukrepe s ciljem prijetja identificiranih znanih storilcev ter identificiranja neznanih storilcev. "Policija bo s preiskavo nadaljevala, dokler ne bodo razjasnjene vse okoliščine storitve kaznivega dejanja in dokler ne bodo prijeti vsi storilci," so poudarili.

Omenjeno nadaljevanko so slovenski gledalci očitno vzeli zelo za svojo, saj so, kot so nam pojasnili v Službi za komuniciranje RTV Slovenija, zabeležili njeno "odlično gledanost". "Med gledalci slovenske televizije očitno vlada močno zanimanje za spremljanje slovenskih nadaljevank. Upamo, da bodo finančne razmere RTV Slovenija tudi v prihodnje omogočale produkcijo nadaljevank, ki na programih TV Slovenija dosegajo znatno boljšo gledanost tako od slovenskih igranih filmov kot od igranih filmov in nadaljevank tuje produkcije," so dodali.

Pravo razdejanje po ropu sefov SKB pred 21 leti. Foto: Policija

In nam ob tem postregli s podrobnejšo analizo podatkov nacionalne radiotelevizije "iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 750 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost v živo in z zamikom". Pet delov nadaljevanke Trezor si je tako povprečno ogledalo "kar 10,6 odstotka ali vsako minuto povprečno 202.400 gledalcev, starih nad štiri leta, oziroma 24-odstotni delež vseh gledalcev televizije". Nadaljevanka pa je na spletni strani RTV 365 doslej zabeležila že 139.300 ogledov.

Rop sefov SKB je ostal v nacionalni zavesti. FOTO: Dejan Javornik

"Trezor je bil vseh pet nedelj najbolje gledana vsebina med vsemi slovenskimi televizijami v svojem terminu. Vsaj del katere od petih epizod si je ogledalo kar 613.200 različnih gledalcev, najbolj pa jih je pritegnil prvi del, ki si ga je ogledalo povprečno 228.300 gledalcev, starih 4 leta ali več," so izpostavili v v službi za komuniciranje RTV Slovenija.

139.300 ogledov je nadaljevanka doslej zabeležila na spletni strani RTV 365

Omenjena nadaljevanka se tako s 24-odstotnim deležem gledalcev "uvršča v družbo najbolj gledanih slovenskih nadaljevank TV Slovenija". Pred njima sta namreč nadaljevanki Jezero in Leninov park (25 odstotkov) ter vse tri sezone serije Primeri inšpektorja Vrenka, ki so dosegle od 26 do 28 odstotkov deleža gledalcev.