Bančnik skrival gotovino in zlato: izdalo naj bi ga razkošno življenje glede na njegov uradni prihodek

OBSEŽNA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

41-letni Tomi D. menda mimo pravil urejal kredite v zameno za provizijo. Osumljenec naj bi pobasal kar okoli 600 tisoč evrov.

Na ptujskem koncu, kjer odštevajo le še dneve do začetka pustnega časa, ko bodo kurenti v ponedeljek ob polnoči ob soju ognja s tradicionalnim skokom odprli Kurentovanje, odmeva obsežna kriminalistična preiskava mariborske policijske uprave. Kriminalisti so po naših podatkih razkrinkali uslužbenca ptujske poslovalnice banke OTP, ki naj bi mimo bančnih pravil urejal odobravanje kreditov. V zameno naj bi, po naših podatkih gre za 41-letnega Tomija D., od kreditojemalcev zahteval provizijo. Skupna višina posojil javnosti ni znana, naj bi pa osumljenec pobasal kar okoli 600 tisoč evrov, pri čemer ...