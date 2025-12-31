  • Delo d.o.o.
ZADNJI DAN V LETU

Banke, pošte in trgovine danes s skrajšanim urnikom

Trgovine so bodo večinoma zaprle ob 17. ali 18. uri.
Če še kaj potrebujete za silvestrsko večerjo, pohitite. Foto: Jože Suhadolnik
Če še kaj potrebujete za silvestrsko večerjo, pohitite. Foto: Jože Suhadolnik
STA, B. K. P.
 31. 12. 2025 | 07:22
0:45
Banke, hranilnice in poštne poslovalnice bodo danes poslovale po skrajšanem delovnem času, enako velja za večino trgovin. Poslovalnice bank in hranilnic bodo danes odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Trgovanje na Ljubljanski borzi bo mirovalo.

Po skrajšanem delovnem času bodo danes delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Prej, kot na običajen delovni dan se bo zaprla tudi večina trgovin, najpogosteje ob 17. ali 18. uri.

silvestrovodelovni časBankepoštetrgovine
ZADNJE NOVICE
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI INTERVJU

Nataša Pirc Musar za Slovenske novice: »Politika je letos pokazala oba obraza«

Predsednica države si v novo leto želi stopiti umirjeno in hvaležno, ob tem pa v prazničnem času ne pozablja niti na resnejša vprašanja: o stanju v politiki, odnosih na vrhu države in odgovornosti, ki jo prinaša leto pred volitvami.
Nina Čakarić31. 12. 2025 | 08:00
07:57
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Praznični tatarec po družinskem receptu iz Logarske doline

Praznična klasika – recept za tatarski biftek z ročno rezanim mesom in uravnoteženo domačo majonezo.
Odprta kuhinja31. 12. 2025 | 07:57
07:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VARČEVALCI OBUPANI

Po filmsko zvrtali luknjo v sef hranilnice, škoda milijonska

Dogodek je šokiral tako nemške preiskovalce kot varčevalce.
31. 12. 2025 | 07:50
07:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Umrlega potapljača ponoči prenesli iz Škocjanskih jam

Uradni vzrok nesreče še ni znan.
31. 12. 2025 | 07:30
07:22
Novice  |  Slovenija
ZADNJI DAN V LETU

Banke, pošte in trgovine danes s skrajšanim urnikom

Trgovine so bodo večinoma zaprle ob 17. ali 18. uri.
31. 12. 2025 | 07:22
07:10
Novice  |  Slovenija
SREČNA TRINAJSTICA

Niti neprijaznemu vremenu ni uspelo pretrgati večletne tradicije (FOTO)

V pristanu Savus v Radečah je potekal tradicionalni potop vina v reko Savo.
Mojca Marot31. 12. 2025 | 07:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
