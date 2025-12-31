Banke, pošte in trgovine danes s skrajšanim urnikom

Banke, hranilnice in poštne poslovalnice bodo danes poslovale po skrajšanem delovnem času, enako velja za večino trgovin. Poslovalnice bank in hranilnic bodo danes odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Trgovanje na Ljubljanski borzi bo mirovalo.

Po skrajšanem delovnem času bodo danes delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Prej, kot na običajen delovni dan se bo zaprla tudi večina trgovin, najpogosteje ob 17. ali 18. uri.