  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OKUŠANJE TRADICIONALNIH JEDI

Barviti kulturni večer: v Preboldu je zadišalo po Ukrajini (FOTO)

Barviti kulturni večer s pesmijo in plesom ob okušanju tradicionalnih jedi. Valentina Pylypenko se je z družino zatekla v Slovenijo na začetku vojne.
Ponosni ukrajinski udeleženci večera FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Ponosni ukrajinski udeleženci večera FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Ukrajinske pesmi ni manjkalo.

Ukrajinske pesmi ni manjkalo.

Obvezni boršč

Obvezni boršč

Omamno so zadišali vareniki.

Omamno so zadišali vareniki.

V Sloveniji se počuti dobro.

V Sloveniji se počuti dobro.

Valentina je predstavila svojo domovino.

Valentina je predstavila svojo domovino.

Ponosni ukrajinski udeleženci večera FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav
Ukrajinske pesmi ni manjkalo.
Obvezni boršč
Omamno so zadišali vareniki.
V Sloveniji se počuti dobro.
Valentina je predstavila svojo domovino.
Darko Naraglav
 5. 11. 2025 | 10:31
3:26
A+A-

V Medgeneracijskem centru Prebold je jeseni zadišalo po Ukrajini. In to dobesedno. Dekleta in žene iz Ukrajine so namreč z veliko predanostjo in toplino pripravile pokušino svojih tradicionalnih jedi, obenem pa barvit in zanimiv kulturni večer, ki je združil pesem, ples in zanimiva dejstva o njihovi domovini in borbi za svobodo.

Dogodek je bil prežet z veseljem in občutkom povezanosti, kar je dokaz, da nas jezik, glasba in dobra volja lahko povezujejo ne glede na to, od kod prihajamo. Za idejno zasnovo večera je poskrbela Valentina Pylypenko, ki se je iz Ukrajine z družino preselila v Slovenijo. K nam so se zatekli na začetku vojne, z družino, možem in dvema sinovoma, že več kot tri leta živijo v Preboldu.

Valentina je predstavila svojo domovino.
Valentina je predstavila svojo domovino.

V Sloveniji se počuti dobro.
V Sloveniji se počuti dobro.

»Tukaj se počutimo lepo, varno in smo nadvse hvaležni Sloveniji, ker imamo mirno nebo nad sabo, brez sovražnikovih izstrelkov in bombardiranja, ki uničujejo domove in ubijajo naše ljudi v Ukrajini. Zelo si želim, da bi se vojna čim prej končala in da bi naši ljudje lahko znova zaživeli v miru, brez strahu za življenje. V Sloveniji nam je to dano, vse je super, a v srcu si želimo biti doma, saj ljubimo domovino,« med drugim pove Valentina.

Pristno gostoljubje

Na koncu predstavitve je še povedala: »Ukrajina je država svobode, kulture in moči. To je država, ki danes piše zgodovino, pogumno in z odprtim srcem. Naša država zdaj doživlja veliko tragedijo. Časi so zelo težki. Na začetku vojne nihče ni verjel, da bo Ukrajina tako dolgo zdržala rusko agresijo. Napovedovali so njen padec v nekaj dneh, a naša država se pogumno bori že več kot tri leta. Ukrajino lahko spoznate skozi kulturo, pesmi in filme. Z Evropo si deli vrednote svoboda, mir, človeško dostojanstvo. Skrbi za svojo neodvisnost, jezik in kulturo. Naš narod je skozi zgodovino pogosto doživljal pritiske, ko je Rusija poskušala uničiti vse ukrajinsko in vsiliti svoje vrednote. A Ukrajinci ostajamo močni, pogumni in zvesti sami sebi.«

Obvezni boršč
Obvezni boršč
Omamno so zadišali vareniki.
Omamno so zadišali vareniki.

Ukrajinske pesmi ni manjkalo.
Ukrajinske pesmi ni manjkalo.

Udeleženci so uživali v okušanju doma pripravljenega boršča (juhe iz govejega in svinjskega mesa, zelenjave in rdeče pese) in varenikov. Ti so narejeni iz svežega testa in različnih nadevov, kot so krompir, gobe, zelje, čebula, skuta, zelenjava, lahko tudi sadje.

Prisluhnili so ukrajinskim pesmim, izvedeli več o njihovih običajih in vsakdanu ter doživeli pristno gostoljubnost, ki je mogoča le takrat, kadar ljudje nekaj delajo s srcem. Domov so odšli bogatejši za nove okuse, nova poznanstva in občutek, da je svet lepši, ko ga delimo.

Kot je povedala vodja MGC Prebold Mirica Reberšek, nas je večer spomnil, da se prijateljstvo in razumevanje rodita tam, kjer se srečajo odprta srca in iskreni nasmehi.

Ta večer je to več kot potrdil. Ne nazadnje tudi s prijetnim presenečenjem – rojstnodnevno torto za gostjo večera, ki je na začetku vojne sprejela Valentino in njeno družino v svoj dom.

Nadvse hvaležni smo Sloveniji, ker imamo mirno nebo nad sabo.

Več iz teme

Valentina Pylypenkovojna v UkrajiniUkrajinakulturni večer
ZADNJE NOVICE
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Prehitite sprožilce glavobola, bolečine v glavi lahko preprečite

Bolečine v glavi lahko preprečite že s pravilno držo telesa in dovoljšnjim pitjem vode; če so zelo pogoste in vas onesposobijo, vodite njihovo evidenco.
Aleksander Brudar5. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
PONOVNO JO JE OBUDILA

Skrita strast Vesne Nishe Dolinar: ples je njena velika ljubezen (Suzy)

Plesala je že v mladosti, najprej balet, potem jazz balet.
5. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZA MLADE UPOKOJENCE

Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

Lahko dostopna vadba se je izkazala za eno izmed najbolj zdravih za starejše.
Miroslav Cvjetičanin5. 11. 2025 | 13:00
12:55
Razno
DELOINDOM

Jeseni tega ne počnite na vrtu – večina še vedno dela to napako

Jesensko prekopavanje vrta ni vedno nujno. Odkrijte, kdaj ima smisel in kdaj je bolje pustiti naravi, da opravi svoje.
5. 11. 2025 | 12:55
12:40
Novice  |  Svet
VSE JE POD VODO

Poplave, plazovi in več kot sto žrtev: s Filipinov prihajajo apokaliptični posnetki (FOTO)

Poplavne vode, ki jih je povzročilo obilno deževja tajfuna, so v torek s seboj odnašale avtomobile, barake ob rekah in celo ogromne ladijske zabojnike.
5. 11. 2025 | 12:40
12:12
Novice  |  Slovenija
PREKINJAJO AKTIVNOSTI

Zaradi božičnice delodajalcem prekipelo, takole so vladi vrnili zaušnico

Razmišljajo celo o izstopu iz ESS.
5. 11. 2025 | 12:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki