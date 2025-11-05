Barviti kulturni večer: v Preboldu je zadišalo po Ukrajini (FOTO)

V Medgeneracijskem centru Prebold je jeseni zadišalo po Ukrajini. In to dobesedno. Dekleta in žene iz Ukrajine so namreč z veliko predanostjo in toplino pripravile pokušino svojih tradicionalnih jedi, obenem pa barvit in zanimiv kulturni večer, ki je združil pesem, ples in zanimiva dejstva o njihovi domovini in borbi za svobodo.

Dogodek je bil prežet z veseljem in občutkom povezanosti, kar je dokaz, da nas jezik, glasba in dobra volja lahko povezujejo ne glede na to, od kod prihajamo. Za idejno zasnovo večera je poskrbela Valentina Pylypenko, ki se je iz Ukrajine z družino preselila v Slovenijo. K nam so se zatekli na začetku vojne, z družino, možem in dvema sinovoma, že več kot tri leta živijo v Preboldu.

Valentina je predstavila svojo domovino.

V Sloveniji se počuti dobro.

»Tukaj se počutimo lepo, varno in smo nadvse hvaležni Sloveniji, ker imamo mirno nebo nad sabo, brez sovražnikovih izstrelkov in bombardiranja, ki uničujejo domove in ubijajo naše ljudi v Ukrajini. Zelo si želim, da bi se vojna čim prej končala in da bi naši ljudje lahko znova zaživeli v miru, brez strahu za življenje. V Sloveniji nam je to dano, vse je super, a v srcu si želimo biti doma, saj ljubimo domovino,« med drugim pove Valentina.

Pristno gostoljubje

Na koncu predstavitve je še povedala: »Ukrajina je država svobode, kulture in moči. To je država, ki danes piše zgodovino, pogumno in z odprtim srcem. Naša država zdaj doživlja veliko tragedijo. Časi so zelo težki. Na začetku vojne nihče ni verjel, da bo Ukrajina tako dolgo zdržala rusko agresijo. Napovedovali so njen padec v nekaj dneh, a naša država se pogumno bori že več kot tri leta. Ukrajino lahko spoznate skozi kulturo, pesmi in filme. Z Evropo si deli vrednote svoboda, mir, človeško dostojanstvo. Skrbi za svojo neodvisnost, jezik in kulturo. Naš narod je skozi zgodovino pogosto doživljal pritiske, ko je Rusija poskušala uničiti vse ukrajinsko in vsiliti svoje vrednote. A Ukrajinci ostajamo močni, pogumni in zvesti sami sebi.«

Obvezni boršč

Omamno so zadišali vareniki.

Ukrajinske pesmi ni manjkalo.

Udeleženci so uživali v okušanju doma pripravljenega boršča (juhe iz govejega in svinjskega mesa, zelenjave in rdeče pese) in varenikov. Ti so narejeni iz svežega testa in različnih nadevov, kot so krompir, gobe, zelje, čebula, skuta, zelenjava, lahko tudi sadje.

Prisluhnili so ukrajinskim pesmim, izvedeli več o njihovih običajih in vsakdanu ter doživeli pristno gostoljubnost, ki je mogoča le takrat, kadar ljudje nekaj delajo s srcem. Domov so odšli bogatejši za nove okuse, nova poznanstva in občutek, da je svet lepši, ko ga delimo.

Kot je povedala vodja MGC Prebold Mirica Reberšek, nas je večer spomnil, da se prijateljstvo in razumevanje rodita tam, kjer se srečajo odprta srca in iskreni nasmehi.

Ta večer je to več kot potrdil. Ne nazadnje tudi s prijetnim presenečenjem – rojstnodnevno torto za gostjo večera, ki je na začetku vojne sprejela Valentino in njeno družino v svoj dom.