  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIPRAVLJALI SO SE VSE LETO

Belokranjci očarali Južno Korejo, preverite, s čim

To je bilo največje in najzahtevnejše gostovanje za Folklorno skupino Dragatuš.
Šestnajst dam je navdušilo na Daljnem vzhodu. FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Šestnajst dam je navdušilo na Daljnem vzhodu. FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Na velikem odru je nastopilo devet plesnih parov. FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Na velikem odru je nastopilo devet plesnih parov. FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Med pripravo za nastop FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Med pripravo za nastop FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Šestnajst dam je navdušilo na Daljnem vzhodu. FOTO: Arhiv FS Dragatuš
Na velikem odru je nastopilo devet plesnih parov. FOTO: Arhiv FS Dragatuš
Med pripravo za nastop FOTO: Arhiv FS Dragatuš
Milan Glavonjić
 2. 12. 2025 | 11:12
4:09
A+A-

Trideset članov Folklorne skupine Dragatuš je zastopalo Slovenijo na uglednem Svetovnem sejmu in festivalu tradicijske glasbe ter ljudske umetnosti v južnokorejskem Yeongdongu. Za skupino je bilo to največje in najzahtevnejše gostovanje doslej.

Pozabili na napor

Pripravljali so se vse leto. Vedeli so, da gredo na drugi konec sveta pokazat, kdo so in kaj zmorejo, oni, Belokranjci. V 10 dneh so Dragatušani odplesali in odpeli devet odrskih postavitev belokranjskih plesov in pesmi, predstavili pester godčevsko-tamburaški program ter vodili delavnice slovenskega ljudskega plesa. Nastopali so na glavnem odru v Yeongdongu, v povorkah po mestu in na posebnem gostovanju v štiri ure oddaljenem Jeongseonu. Vsak dan je prinesel do tri nastope – skupina je mladinski center, kjer so bili nastanjeni, zapuščala izjemno zgodaj, celo že ob 4.30, in se vračala pozno zvečer. »Napor smo pozabili takoj, ko smo stopili na oder. Korejci so nas spremljali z neverjetnim navdušenjem in energijo, ki smo jo čutili v vsaki pesmi in na vsakem koraku,« je vtise strnil umetniški vodja skupine Tadej Fink.

Na drugem koncu sveta so prepoznali nekaj, kar v Beli krajini negujejo že desetletja.

Obiskovalce in organizatorje so očarali predvsem kakovost izvedbe, disciplina, spoštljiv odnos in barvitost belokranjskih noš. Belokranjska folklora je namreč prepoznavna po živahnosti, ritmu in izraziti povezavi z ljudskim izročilom. Zanjo so značilni lahkotni in energični plesi, pri katerih se prepletata preprostost in temperament južnoslovanskih vplivov. Pogosto se pleše v krogu ali paru, plesalci pa uporabljajo drobne korake, lahke poskoke in vrtenje, ki ustvarjajo občutek spontanosti in veselja. Na večernih druženjih med skupinami z vsega sveta so Dragatušani vedno znova poskrbeli za glasbeno in plesno razgreto vzdušje. Posebno pozornost je pritegnila razstava v festivalskem šotoru: obiskovalci so lahko od blizu občudovali žensko in moško belokranjsko nošo, ljudska glasbila ter rokodelske izdelke. Navdušenje je bilo tako veliko, da sta južnokorejska organizatorja kar odkupila oba razstavljena kostuma. »To je bila zame največja potrditev. Na drugem koncu sveta so prepoznali in cenili nekaj, kar mi v Beli krajini negujemo že desetletja,« je ganjeno dejal Fink.

Prvič z letalom

Potovanje je bilo tudi finančno zelo zahtevno. Brez pomoči donatorjev, sponzorjev in podpornikov jim ne bi uspelo. Veliko je bilo objavljenega tudi v medijih – vsem iskrena hvala, poudarjajo v društvu. Po desetih dneh intenzivnih nastopov in nešteto novih prijateljstev so se člani FS Dragatuš vrnili domov utrujeni, a polni ponosa. V Južni Koreji so dobili nedvoumno potrditev: slovenska foklora, še posebno belokranjska, spada med najbolj atraktivne in kakovostne na svetu. »Naše doslej najbolj oddaljeno gostovanje je za nami. Prvič smo potovali z letalom. V 67-letni zgodovini društva smo bili dejavni zgolj po Evropi. Za julij 2026 načrtujemo gostovanje na priznanem mednarodnem festivalu v Lublinu na Poljskem. V prihodnje pa si želimo gostovati tudi na kakšni drugi celini,« je načrte razkril predsednik društva Jaka Bohor.

Plesalci pa kljub velikemu podvigu ne počivajo. Trenutno se zavzeto pripravljajo na tradicionalni, že 34. Večer s Folklorno skupino Dragatuš, 13. decembra pa v KC Semič pripravljajo dva koncerta v enem dnevu. Tokratna rdeča nit bo izvirna zgodba o vodnem velikanu, ki je v Krajinskem parku Lahinja in Beli krajini ustvarjal izvire vode. Večer bo nosil pomembno sporočilo o univerzalnih človeških vrednotah, kot so sodelovanje, sloga in medsebojna pomoč, ter o pomenu ohranjanja narave za prihodnje rodove.

Med pripravo za nastop FOTO: Arhiv FS Dragatuš
Med pripravo za nastop FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Na velikem odru je nastopilo devet plesnih parov. FOTO: Arhiv FS Dragatuš
Na velikem odru je nastopilo devet plesnih parov. FOTO: Arhiv FS Dragatuš

Več iz teme

Bela krajinagostovanjefolkloraDragatušfolklorna skupinaJužna Koreja
ZADNJE NOVICE
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O RAKU

Zakaj nekateri zbolijo za rakom, drugi pa ne? Presenetljiva resnica o genih, življenjskem slogu in tveganjih

Živel sem zdravo življenje in zbolel za rakom, sosed pa je ves čas pil in kadil ter umrl pri 85 letih? Kako in zakaj je to mogoče?
Miroslav Cvjetičanin2. 12. 2025 | 13:00
12:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SERIJSKI MORILEC

Ne le sedem, je Ivan v resnici zagrešil več kot osemdeset umorov? (FOTO in VIDEO)

Obsojen za sedem umorov.
2. 12. 2025 | 12:54
12:33
Šport  |  Odmevi
ODLIČEN ZAČETEK

Sijajen start slovenskih orlov

Domžalski as prvi skakalec v tej sezoni, ki je ubranil rumeno majico. Nad njim so navdušeni tudi tuji poznavalci tega športa.
Miha Šimnovec2. 12. 2025 | 12:33
12:15
Novice  |  Slovenija
NEVARNOST NA CESTI

Voznik tovornjaka nevarno vijugal po cesti, za to ni bil kriv samo alkohol

Med vožnjo je tudi jedel.
2. 12. 2025 | 12:15
12:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI DECEMBER

Mozirsko smreko okrasil prvak v plezanju, je namreč med najvišjimi v Evropi (FOTO)

Ob tokratni okrasitvi Božične bajke Slovenije v Mozirskem gaju izbrali vodilo Ne morem brez tebe.
2. 12. 2025 | 12:05
11:48
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne nasedajte! “Zimski režim oken” je lahko past, opozarja strokovnjak

Nekateri trdijo, da gre za revolucionarno rešitev, drugi opozarjajo, da je le marketinška finta brez resničnega učinka. Kaj je torej res?
Kaja Berlot2. 12. 2025 | 11:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ne boš verjel, koliko lahko prihraniš za programe, brez katerih ne gre!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

To orodje vam lahko zmanjša davčna tveganja že v prvem mesecu

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Kako preprosto do luksuznega razvajanja?

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

Zakaj bi se odpovedali okusnemu sendviču?

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Ti deli telesa so najbolj na udaru za poškodbe pri smučanju

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Naj se decembrska pravljica prične v Citycentru Celje

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
2. 12. 2025 | 09:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki