Belokranjci pred tovornjaki bežijo v zidanice

ZBIRAJO PODPISE

Dovolj jim je težkih vozil, ki uničujejo ceste in hiše. Peticijo civilne iniciative podpisalo že več kot 1500 občanov.

Kdaj ste se nazadnje peljali po cesti iz Novega mesta v Metliko ali nazaj? Lepi kraji so tam in dobri ljudje, Belokranjci, ki si takega kaosa na cesti ne zaslužijo. Kamioni, tisti najtežje naloženi vlačilci, jim gredo že pošteno na živce. Kratijo jim spanec, mir, varnost in uničujejo ceste. »Ste ju videli?« nas pobara domačin pri znani obcestni gostilni Badovinac. Na celotni trasi glavne ceste je eno samo umikališče. FOTO: Drago Perko»Zbiramo podpise za uvedbo ukrepov prepovedi tranzitnega tovornega prometa Metlika–Novo mesto,« pa nam razkrije sogovornik Franc Mišmaš iz Trnovca pri Metliki, ...