Bencinski servisi brez osebja: na Petrolu lahko gorivo natočite 24/7

S sodobno storitvijo Self Service 24/7 je točenje goriva hitro, enostavno in popolnoma prilagojeno sodobnemu tempu življenja, saj ponuja več fleksibilnosti, hitrejšo uporabniško izkušnjo in brezskrbno mobilnost – podnevi ali ponoči.

Petrol sledi sodobnim navadam voznikov

Na Petrolu z uvajanjem storitve Self Service 24/7 nadaljujejo razvoj sodobnih rešitev, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo in sledijo potrebam današnjih voznikov. Vedno več uporabnikov si želi hitrih, enostavnih in časovno prilagodljivih storitev, zato Petrol z digitalnimi in samostojnimi rešitvami sledi sodobnim trendom mobilnosti, omogoča še več udobja na poti in uresničuje želje strank po večji dostopnosti, fleksibilnosti ter brezskrbnosti.

Kako deluje Petrol Self Service 24/7?

Uporaba storitve je preprosta in intuitivna:

Vozilo parkirate ob označenem točilnem mestu SELF SERVICE 24/7.

Natočite izbrano količino goriva.

Plačate in nadaljujete pot.

Celoten postopek poteka digitalno, brez obiska blagajne, zato je storitev na voljo tudi zunaj delovnega časa bencinskega servisa, ko prodajno mesto ne obratuje oziroma na lokaciji ni osebja.

Možnosti plačila

Storitev Petrol Self Service 24/7 lahko plačate z izbranimi plačilnimi karticami, za beleženje Zlatih točk pa ob plačilu s kartico preprosto prislonite svojo Petrol Klub kartico.

Kje so na voljo bencinski servisi brez osebja?

Storitev točenja goriva 24 ur na dan, 7 dni v tednu, je trenutno na voljo na izbranih Petrolovih bencinskih servisih po Sloveniji. Mreža lokacij se postopoma širi, zato bo storitev v prihodnje dostopna še več voznikom.

Pred obiskom priporočamo, da preverite seznam lokacij, ki omogočajo storitev Self Service 24/7. Lokacije lahko hitro poiščete na zemljevidu Petrolovih prodajnih mest pod filtrom »Storitve za vozila«.

Več svobode in brezskrbnosti na poti

Sodobni bencinski servisi brez osebja prinašajo večjo prilagodljivost in udobje pri vsakodnevni vožnji. Ne glede na uro ali dan lahko gorivo natočite takrat, ko to najbolj potrebujete – hitro, varno in brez čakanja.

Preizkusite Petrol Self Service 24/7 tudi vi, odkrijte enostavnejši način točenja goriva na izbranem Petrolovem bencinskem servisu v vaši bližini ter ostanite neustavljivi na svoji poti.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol