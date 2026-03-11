  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVESNO ODPRTJE DRUGEGA TIRA PROGE DIVAČA-KOPER

Bentite zaradi gneče na avtocesti? Dobra novica: zaradi drugega tira bo na cestah kmalu 6000 tovornjakov manj (VIDEO)

Nova povezava med Koprom in Divačo bi morala biti zgrajena že pred več kot desetletjem, opozarja direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik  
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik  
Boris Šuligoj
 11. 3. 2026 | 12:33
 11. 3. 2026 | 12:53
3:29
A+A-

Odprtje novega železniškega tira med Divačo in Koprom predstavlja pomemben mejnik za slovensko logistiko in prometno infrastrukturo. V studiu Dela je o pomenu projekta spregovoril generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki poudarja, da je bila nova povezava že dolgo nujna. Oglejte si pogovor z njim:

Zamujamo, a bolje pozno kot nikoli

»Drugi tir bi morali graditi že leta 2008 ali vsaj 2010. Že tedaj je dosegal 80-odstotno zasedenost proge in je bil že takrat nujno potreben, če želimo razvijati logistiko,« je dejal. Evropski standardi razvoja železniške infrastrukture zahtevajo, da morajo biti novi tiri zgrajeni tedaj, ko je proga 80- odstotno zasedena. Obstoječa proga med Divačo in Koprom pa je sredi leta 2018 dosegla polno zasedenost in na njej od tedaj ni bilo več mogoče peljati več vlakov ali tovoriti večjih količin tovora.«

Razbremenitev prometa: tovornjakarji bodo šli na vlak, namesto na avtocesto

Po Mesovih besedah je projekt ključen predvsem za razvoj Luke Koper in celotne logistične verige. Več kot polovica tovora, ki ga prepeljejo po slovenskih železnicah, je namreč povezana prav s koprskim pristaniščem. »Danes se iz pristanišča prepelje 14, 15 milijonov ton. Ko bo ta tir dokončno zgrajen in bo v funkciji, bo po njem mogoče peljati 37 milijonov ton tovora,« je pojasnil. Nova proga naj bi poleg večjih kapacitet prinesla tudi razbremenitev cestnega prometa: »Dodatnih sto vlakov bo pomenilo 6000 tovornjakov na cestah manj. To je pa ogromna številka na dnevni bazi..«

Več kot dvesto vlakov dnevno, pot do Ljubljane hitrejša

Obstoječa proga, ki je bila zgrajena leta 1964, omogoča dnevno prevoz kakih 90 vlakov in na njej ni mogoče dodati niti enega dodatnega vlaka na relaciji med Ljubljano in Koprom. Nova proga bo omogočala vožnjo 212 vlakov dnevno. Pomembno je tudi to, da bo za pol ure skrajšal pot z vlakom iz Ljubljane. V primeru gneče na primorski avtocesti bo vlak povsem konkurenčen, saj bo potnika pripeljal v središče mesta, med vožnjo bo lahko počival ali delal na računalniku, predvsem ne bo imel težav z iskanjem parkirišč v Ljubljani ali ob morju. Novi tir bo omogočil, da bodo SŽ vpeljale več potniških vlakov, koliko jih bo, pa Mes še ni mogel natančno napovedati. Zdaj vozi na dan le en potniški vlak vse do Kopra.

Novi tir prinaša tudi pomembne okoljske in varnostne prednosti. Velik del trase poteka skozi predore, zato bo vpliv na okolje bistveno manjši kot pri stari progi. Hkrati bo infrastruktura tehnološko naprednejša in bolje nadzorovana. »Tir je opremljen z videonadzorom in bo v tem trenutku najbolje tehnično opremljen del slovenske železniške infrastrukture,« je še pojasnil.

Na Slovenskih novicah v živo spremljamo odprtje drugega tira proge Divača-Koper. Če imate čas, si oglejte še, kaj je o novi pridobitvi povedal direktor 2TDK Marko Brezigar.

Več iz teme

drugi tirDušan MesinfrastrukturaSlovenske železnice2TDKvlak
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
ROCKERICE

Spektakel She Rocks: dame so prevzele vajeti (Suzy)

Dame so na vajah s Simfoničnim orkestrom Cantabile pripravile pravo poslastico za ljubitelje klasičnega rocka in simfoničnih spektaklov.
11. 3. 2026 | 13:00
12:52
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN

Jurij Zrnec sveže zaljubljen: poglejte, katera mu je ukradla srce

Jurij Zrnec je očitno po tihem razhodu s pevko Aleksandro Ilijevski našel novo srečo v objemu Mance Krnel.
11. 3. 2026 | 12:52
12:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODTUJEN SPOMIN

Na območju Javorniškega Rovta ukradli spominsko ploščo borcem NOB

Jeseniški policisti so včeraj okoli 14.30 obravnavali tatvino spominskega obeležja posebnega zgodovinskega pomena na območju Javorniškega Rovta. Po do zdaj znanih informacijah je neznani storilec v daljšem časovnem obdobju odtujil kovinsko ploščo s spomenika.
11. 3. 2026 | 12:33
12:33
Novice  |  Slovenija
SLOVESNO ODPRTJE DRUGEGA TIRA PROGE DIVAČA-KOPER

Bentite zaradi gneče na avtocesti? Dobra novica: zaradi drugega tira bo na cestah kmalu 6000 tovornjakov manj (VIDEO)

Nova povezava med Koprom in Divačo bi morala biti zgrajena že pred več kot desetletjem, opozarja direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.
Boris Šuligoj11. 3. 2026 | 12:33
12:27
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BLIZU MEJE S SRBIJO

Pogrešanih sedem otrok, iščejo tudi 39-letno žensko

Okoliščine njihovega izginotja še niso pojasnjene.
11. 3. 2026 | 12:27
11:28
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽABNA OMREŽJA

Dončić vrača udarec: z družbenih omrežij odstranil vse skupne fotografije z Anamario

Potem ko je košarkarski zvezdnik Luka Dončić javno potrdil, da se je razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes, je temu sledila še ena poteza, ki kaže, da je njuna zveza dokončno zaključena. Dončić je namreč s svojih družbenih omrežij odstranil vse fotografije, na katerih sta bila skupaj.
11. 3. 2026 | 11:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Ko počitek in fizioterapija ne zadostujeta

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki