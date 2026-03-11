Bentite zaradi gneče na avtocesti? Dobra novica: zaradi drugega tira bo na cestah kmalu 6000 tovornjakov manj (VIDEO)

Odprtje novega železniškega tira med Divačo in Koprom predstavlja pomemben mejnik za slovensko logistiko in prometno infrastrukturo. V studiu Dela je o pomenu projekta spregovoril generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki poudarja, da je bila nova povezava že dolgo nujna. Oglejte si pogovor z njim:

Zamujamo, a bolje pozno kot nikoli

»Drugi tir bi morali graditi že leta 2008 ali vsaj 2010. Že tedaj je dosegal 80-odstotno zasedenost proge in je bil že takrat nujno potreben, če želimo razvijati logistiko,« je dejal. Evropski standardi razvoja železniške infrastrukture zahtevajo, da morajo biti novi tiri zgrajeni tedaj, ko je proga 80- odstotno zasedena. Obstoječa proga med Divačo in Koprom pa je sredi leta 2018 dosegla polno zasedenost in na njej od tedaj ni bilo več mogoče peljati več vlakov ali tovoriti večjih količin tovora.«

Razbremenitev prometa: tovornjakarji bodo šli na vlak, namesto na avtocesto

Po Mesovih besedah je projekt ključen predvsem za razvoj Luke Koper in celotne logistične verige. Več kot polovica tovora, ki ga prepeljejo po slovenskih železnicah, je namreč povezana prav s koprskim pristaniščem. »Danes se iz pristanišča prepelje 14, 15 milijonov ton. Ko bo ta tir dokončno zgrajen in bo v funkciji, bo po njem mogoče peljati 37 milijonov ton tovora,« je pojasnil. Nova proga naj bi poleg večjih kapacitet prinesla tudi razbremenitev cestnega prometa: »Dodatnih sto vlakov bo pomenilo 6000 tovornjakov na cestah manj. To je pa ogromna številka na dnevni bazi..«

Več kot dvesto vlakov dnevno, pot do Ljubljane hitrejša

Obstoječa proga, ki je bila zgrajena leta 1964, omogoča dnevno prevoz kakih 90 vlakov in na njej ni mogoče dodati niti enega dodatnega vlaka na relaciji med Ljubljano in Koprom. Nova proga bo omogočala vožnjo 212 vlakov dnevno. Pomembno je tudi to, da bo za pol ure skrajšal pot z vlakom iz Ljubljane. V primeru gneče na primorski avtocesti bo vlak povsem konkurenčen, saj bo potnika pripeljal v središče mesta, med vožnjo bo lahko počival ali delal na računalniku, predvsem ne bo imel težav z iskanjem parkirišč v Ljubljani ali ob morju. Novi tir bo omogočil, da bodo SŽ vpeljale več potniških vlakov, koliko jih bo, pa Mes še ni mogel natančno napovedati. Zdaj vozi na dan le en potniški vlak vse do Kopra.

Novi tir prinaša tudi pomembne okoljske in varnostne prednosti. Velik del trase poteka skozi predore, zato bo vpliv na okolje bistveno manjši kot pri stari progi. Hkrati bo infrastruktura tehnološko naprednejša in bolje nadzorovana. »Tir je opremljen z videonadzorom in bo v tem trenutku najbolje tehnično opremljen del slovenske železniške infrastrukture,« je še pojasnil.