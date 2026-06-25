Besede Janše odmevajo: »Tokrat pred nami niso tanki ali barikade, niti pandemija«, Golob odgovarja: »Slovenija ni nastala iz strahu« (VIDEO)

Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov.

Slovenija po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi

Po njegovih besedah se ob dnevu državnosti z globoko hvaležnostjo oziramo na najbolj usodno odločitev v zgodovini slovenskega naroda ter njeno uresničenje. »Pred 35 leti smo postali gospodarji svoje usode. Nastala je država, ki ni bila podarjena, temveč izbojevana s pogumom ljudi, ki so verjeli v Slovenijo,« je poudaril. »Tokrat pred nami niso tanki ali barikade, niti pandemija, vendar to ne pomeni, da izzivov ni,« je zapisal v poslanici. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo.

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»Javne finance niso v stanju, ki bi nam dopuščalo lahkotnost ali brezbrižnost. Prevečkrat se je denar davkoplačevalcev zapravljal za nekoristne ali celo škodljive namene. Marsikatera priložnost je bila zapravljena, marsikje se je med delovnimi ljudmi utrdil občutek, da trud ni nagrajen in da sta všečnost in ideologija bolj pomembni od politične odgovornosti. Ne smemo se pretvarjati, da posledice teh napak ne obstajajo, če jih želimo začeti reševati in popravljati,« je kritičen Janša.

Predsednik največje opozicijske stranke ob prazniku Predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je ob današnjem dnevu državnosti zapisal, da demokracija in suverenost nista samoumevni, ampak živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo - s spoštovanjem do drugače mislečih, z odgovornostjo do skupnega dobrega in s pripravljenostjo prisluhniti drug drugemu. Opozoril je, da živimo v času velikih pretresov. »Svet postaja bolj nepredvidljiv. Meje med resnico in manipulacijo so pogosto zabrisane. Vojne, gospodarski pretresi in tehnološke revolucije spreminjajo vsakdan ljudi hitreje, kot smo se kdaj koli navadili,« je opisal. Po njegovih besedah se v takšnih časih krepi skušnjava zapiranja vase: »Pojavljajo se glasovi, ki v negotovosti iščejo priložnost za širjenje nezaupanja, glasovi, ki prepričujejo, da je moč v izključevanju, v delitvah, v strahu pred tistim, kar je drugačno.« A Slovenija ni nastala iz strahu, je zapisal. »Nastala je iz poguma ljudi, ki so verjeli, da lahko skupaj ustvarijo nekaj boljšega. Narod raste takrat, ko zaupa vase, ostaja odprt in zna sodelovati. To je naša temeljna izkušnja. To je naša moč. Prav zato je danes ena najpomembnejših nalog naše generacije ohraniti zaupanje v demokracijo, v dialog in v skupnost,« je prepričan nekdanji premier in prvak največje parlamentarne stranke.

O politiki izključevanja

Po njegovi oceni je po letu 2008 politika izključevanja postala politična norma v Sloveniji. »Imamo politični pol, ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. Še več. Roko sodelovanja v zadnjem času zavrača celo takrat, ko je ponujena njemu in je v opoziciji,« je poudaril.

Poseben razlog za optimizem pa po njegovem predstavlja mlada generacija, ki zagovarja in ceni temeljne vrednote slovenske osamosvojitve. »To je jasno znamenje, da med novimi rodovi znova raste zavedanje o lastnih koreninah ter hkrati skrb in odgovornost za prihodnost naše domovine,« je navedel.

»Politični pol, ki izključuje, je bil od leta 2008 naprej od 18 let na oblasti kar 15 let in ves čas je bila v ospredju politika izključevanja, pogosto prežeta celo z zlorabami pravne države za obračune z drugače mislečimi,« je zapisal. »Izključevanje ni izročilo slovenske osamosvojitve in ni del vrednot časa, ki nas je združil,« je še izpostavil.

Ameriški državni sekretar čestital Sloveniji ob dnevu državnosti

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. »V zadnjih 35 letih je Slovenija pokazala trdno vodstvo pri uveljavljanju demokratičnih načel, regionalnega sodelovanja in mednarodne varnosti. Naše desetletja dolgo partnerstvo ostaja ključnega pomena za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti,« je sporočil Rubio, ki je Slovencem zaželel »veselo in nepozabno praznovanje dneva državnosti«.

»Trajno prijateljstvo med ZDA in Slovenijo temelji na naši skupni zgodovini in zavezanosti kolektivni varnosti. Cenimo naše močno partnerstvo in se veselimo nadaljnjega poglabljanja vezi med našima narodoma v prihodnjih letih,« je še navedeno v izjavi, ki jo je objavil State Department.