Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki kot premier opravlja tekoče posle, je po ponedeljkovem posvetu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar glede sestave nove vlade dejal, da se v Svobodi veselijo dela v opoziciji. Morebitno novo koalicijo na desni je označil za »koalicijo prevarantov«, ki da ne bo imela dolgega veka in dejal, da ne more špekulirati, kdaj bodo SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica svojih 46 glasov pokazali javnosti.

Predsednik SDS Janez Janša pa je po posvetu s predsednico republike dejal, da SDS trenutno ne sestavlja vlade, pripravljena pa je na vse scenarije – bodisi da ostane v opoziciji, sestavi vlado ali pa se ponovno preizkusi na volitvah. »Za nas so vse tri možnosti dobre, drugo pa je, kakšne možnosti so dobre za Slovenijo,« je dejal.

Se je pa, kot zna le on, obregnil ob izjavo Goloba, da se veseli dela v opoziciji. »V izjavi Roberta Goloba je nekaj zrna resnice. Kljub rekordno visokim davkom in pridelanih luknjah v javnih financah verjamem, da se veselijo dela v opoziciji, reševanje težav pa bodo prepustili drugim,« je šefa Svobode napičil Janša.

Tudi poslanec NSi Aleksander Reberšek je bil brez milosti glede Golobove vlade: »3 milijarde evrov minusa nas čaka… to je zapuščina Golobove vlade. Levi populizem nas veliko stane. Nujno bi bilo treba uvest osebno odgovornost politikov!«