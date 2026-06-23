Besede novomeškega škofa odmevajo, poslušala sta jih tudi Pirc Musarjeva in Janša (VIDEO)

V ljubljanski stolnici je pred dnevom državnosti potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Vse je povabil k prizadevanjem za mir in varnost.

Saje je v pridigi povabil k prizadevanju za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, ter za odločitve, ki bodo služile prihodnjim rodovom.

Meni, da vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije.

»Danes vam škofje Cerkve na Slovenskem izročamo besedo upanja, ki prihaja iz Božje besede, odmeva v pričevanju Janeza Krstnika in jo je sveti Janez Pavel II. ponovil vsemu svetu: Ne bojmo se! Živimo svojo vero pogumno in z zaupanjem. Ljubimo svojo domovino z odgovornostjo in hvaležnostjo. Gradimo skupno dobro s poštenostjo, pravičnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Iščimo resnico in ji ostajajmo zvesti tudi takrat, ko to ni lahko. Odpirajmo vrata Kristusu, ki ostaja vir našega upanja in naše prihodnosti. Bodimo drug drugemu bratje in sestre. Prinašajmo v našo družbo več poslušanja, dialoga, zaupanja in več pripravljenosti za sodelovanje,« je poudaril.

Dodal je, da se ob prazniku domovine s hvaležnostjo spominjajo vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini naroda nosilci preroške drže in glasu vesti. Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kaj je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge.

Prišli tudi predsednica republike, predsednik vlade, predsednik državnega sveta, ministri ....

Maše za domovino, ki so jo darovali slovenski škofje, so se med drugim udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, več ministrov, poslancev, predstavniki opozicije ter predstavniki družbeno-političnega življenja, diplomatskega zbora in drugih verskih skupnosti.