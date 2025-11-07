Bi imeli slovenski policijski avto?

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja 89 rabljenih prevoznih sredstev, med njimi so osebni in patruljni avtomobili, motorji in kolesa, kombiji in transportna vozila, prodajo tudi nerabljene avtoplašče in motoplašče in nerabljene rezervne dele.

Izhodiščna cena za vse predmete skupaj je 142.356 evrov, so navedli na ministrstvu.

Možen je samo odkup vseh premičnin skupaj. Vse premičnine se nahajajo na Vodovodni cesti 93a v Ljubljani, možno se je dogovoriti za njihov ogled. Zainteresirani ponudnik mora ponuditi odkup vseh premičnin v celoti. Ponudbe na ministrstvu sprejemajo do ponedeljka, 1. decembra, do 15. ure na naslovu ministrstva Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Več informacij o prodaji, merilih za izbor ponudbe in celoten seznam premičnin je dostopnih tukaj.