Bi krompirjeve počitnice radi preživeli v termah? Kar globoko bo treba seči v žep

Pred vrati so krompirjeve počitnice, ki jih bodo mnogi izkoristili za skok tople kraje, spet drugi pa bodo prost teden raje uživali bližje domu, se odpočili od vsakdanjega ritma in si napolnili baterije. In za slednje so idealen kraj terme. Mnoge ob tradicionalni ponudbi bazenov in savn namreč ponujajo tudi varstvo za najmlajše ter igralnice, kjer se lahko ti zabavajo, da si lahko nekoliko odpočijejo tudi njihovi starši. V Sloveniji ponudbe term res ne manjka in skorajda vsak lahko najde kaj zase, tudi cenovni razpon je kar precejšen. Bivanje v termah sicer že od nekdaj velja za nekoliko dražje od zgolj bivanja v apartmaju ali hotelu, ne nazadnje je v cene vključena tudi uporaba bazenov s termalno vodo ter pogosto tudi drugih kapacitet, ki jih terme ponujajo. Pobrskali smo po spletu in poiskali nekaj ponudb za krompirjeve počitnice ter izračunali, koliko bi za enotedenski oddih morala odšteti štiričlanska družina z otrokoma, starima 11 in 7 let.

Zabava v termah je lahko tudi zgolj del enodnevnega izleta. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Med najbolj zanimivimi in cenovno ugodnimi ponudbami izstopata dve – tista v Biotermah Mala Nedelja in tista v Termah Snovik. V obeh lahko namreč otroka omenjene starosti bivata brezplačno, ena celotnega oddiha v Biotermah Mala Nedelja v trajanju devet nočitev pa bo štiričlansko družino tako stala dobrih 1600 evrov, v ceno pa sta vključena tudi zajtrk in večerja. Nekoliko dražji bo za enako družino oddih v Termah Snovik, kjer je treba za polpenzion v enakem obdobju odšteti skoraj 2000 evrov. Za otroke tukaj sicer pripravljajo posebej pester počitniški program: čakajo jih izrezovanje buč, čarovniške delavnice, pohodi z baklami, vodne igre, kino večeri in druženje s Palčkom Snovičkom.

Kako je bilo lani? Cena za štiri dni (tri prenočitve) bivanja v toplicah, katerih pakete smo si podrobneje ogledali v enakem obdobju lani, je bila najugodnejša v Termah Lendava, kjer je bivanje stalo 408 evrov (za devet nočitev torej 1224 evrov). Sledile so Terme 3000, kjer je cena znašala od 518 evrov (1554 za devet nočitev).

Nekaj manj, okrog 1700 evrov boste z nekoliko mlajšima otrokoma odšteli v Termah Čatež. Tam lahko med krompirjevimi počitnicami brezplačno biva en otrok do vključno petega leta starosti in drugi, ki mora šteti od šest do 11,99 let. Med dražje pa spada Thermana Laško, kjer za krompirjeve počitnice oglašujejo ceno od 129 evrov na odraslo osebo na noč. Za dva odrasla bi devet nočitev po tej osnovni ceni znašalo 2322 evrov. K temu je treba prišteti otroka, za katera velja 30- oziroma 50-odstotni popust na dodatnem ležišču. So pa v ceno paketa vključeni polpenzion, neomejen vstop v termalne bazene ter počitniška animacija. Drugod so glede cen počitnikovanja precej skrivnostni in od potencialnih gostov zahtevajo, da jim pošljejo povpraševanje.

Kaj pa samo kopanje?

Če želite nekoliko prihraniti, a vseeno uživati v kopanju v termalni vodi ter zabavi, ki jo ponujajo tobogani v bazenih, je rešitev seveda dnevni izlet, še posebej ta pride v poštev, če živite blizu katerih od slovenskih term. Za štiričlansko družino bo treba največ odšteti za kopanje v Termah 3000, in sicer slabih 90 evrov, deset evrov manj boste odšteli za celodnevno kopanje v Thermani Parku Laško, 74 evrov pa v Termah Dobrna. Najcenejše bo celodnevno kopanje za štiričlansko družino v Termah Topolšica, in sicer 56 evrov.