Nenavaden spletni lov se je začel po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o novi uporabi izraza »superinteligenca«. Zaradi kratice SI se je povečalo zanimanje za slovensko spletno končnico.si, nekateri lastniki domen pa za svoje spletne naslove zahtevajo vrtoglave zneske.

V javnosti so se pojavila tudi ugibanja, ali bi lahko Slovenija zaradi večjega zanimanja za svojo nacionalno domeno zaslužila milijone. FOTO: Delo Ui

Med najbolj odmevnimi primeri je domena build.si, za katero prodajalec zahteva kar 10 milijonov dolarjev. Za domeno seed.si je postavljena cena osem milijonov dolarjev, več drugih, med njimi beautiful.si, coding.si in predict.si, pa naj bi bilo naprodaj za po pet milijonov dolarjev.

Naval na slovenske spletne naslove

Po Trumpovih objavah se je število registracij domen s končnico.si občutno povečalo. Po podatkih Registra.si je bilo registriranih 228.467 domen.si, v enem dnevu pa je bilo dodanih več tisoč novih spletnih naslovov, kar je precej več kot v običajnem obdobju.

Razlog za povečano zanimanje je povezan z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta je 19. septembra na družbenem omrežju Truth Social predstavil idejo o alternativnem poimenovanju umetne inteligence, pri čemer je omenil izraz superinteligenca s kratico SI. Kasneje je uporabo tega izraza napovedal tudi na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov.

V javnosti so se pojavila tudi ugibanja, ali bi lahko Slovenija zaradi večjega zanimanja za svojo nacionalno domeno zaslužila milijone. A pri Registru.si opozarjajo, da takšne ocene nimajo prave podlage. Registracija domene sicer poteka prek pooblaščenih registrarjev, cena registracije pa je za registrarje določena in znaša 10 evrov. Končna cena za uporabnika je odvisna od politike posameznega ponudnika.

Dve črki, ki sta bili na spletu več kot tri desetletja predvsem oznaka Slovenije, sta zdaj postali zanimivi precej širšemu svetu. FOTO: Delo UI FOTO: Delo Ui

Zanimanje za domene.si se je povečalo predvsem zaradi njihovega pomena v angleško govorečem okolju, kjer lahko kratica SI pomeni »superintelligence«. Nekateri podjetniki in vlagatelji očitno stavijo, da bi lahko kratki in prepoznavni spletni naslovi v prihodnosti dosegli visoke vrednosti.

Za zdaj milijonske cene ostajajo predvsem zahtevane prodajne cene lastnikov domen, kar pa še ne pomeni, da bodo spletni naslovi za takšne zneske tudi dejansko prodani.