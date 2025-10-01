Bi nas moralo tudi v Sloveniji skrbeti zaradi vdorov ruskih dronov? Golob odgovarja

Evropa je zadnje tedne priča vdorom v zračni prostor različnih držav, predvsem je na udaru Danska, pa tudi Poljska in Estonija. Prelete dronov, ki naj bi bili v primeru Danske ruski, od kod so prišli tisti, ki so se znašli nad Poljsko in Estonijo, ni znano, so že obsodili tako voditelji Nata kot tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Združene države Amerike bodo Danski poslale tudi sisteme za obrambo pred droni, podobno pomoč ji je doslej namenilo že več evropskih držav. Ogroženost Slovenije pa se spričo omenjenih incidentov z droni, ni povečala, je pred današnjim neformalnim vrhom EU v danskem Københavnu dejal slovenski premier Robert Golob, ki dodaja, da Slovenijo bolj ogrožajo naravne nesreče.

Bolj nas ogrožajo naravne nesreče

»Po vseh dosedanjih ocenah naših varnostnih služb se ogroženost Slovenije v zadnjem času ni povečala. Incidenti, ki smo jim bili priča, so se dogajali na severovzhodu Evrope, do nas ne sežejo, tako da je temu primerna tudi naša stopnja ogroženosti,« je Golob povedal glede vdorov ruskih dronov v zračna prostora Poljske in Romunije ter incidentov, povezanih z brezpilotnimi letalniki na Danskem.

Slovenija je po njegovem mnenju varna pred grožnjo z vzhoda Evrope, medtem ko pred naravnimi nesrečami ni.

»Mi smo solidarni z ostalimi članicami Evrope, pričakujemo pa, da bodo tudi one z nami takrat, ko smo mi izpostavljeni,« je še poudaril premier ob prihodu na neformalno zasedanje voditeljev EU v danski prestolnici.