Bi okoli vratu nosili okvir slike?

Rekordna udeležba na petem Slovenskem tednu nakita.
Uokvirjena ogrlica je naslov dela Argentinke Laure Leyt. FOTO: Dejan Javornik

Vodja festivala Olga Košica je ponosna na uspeh razstave. FOTO: Dejan Javornik

Jubilejni peti teden sta pozdravila tudi Renata Zamida iz Centra Rog in Jure Cekuta iz Zlatarne Celje. FOTO: Dejan Javornik

Nekateri kosi so namenjeni nošenju, drugi so predvsem umetnine. FOTO: Dejan Javornik

Celo kelih je mogoče videti v vitrinah. FOTO: Dejan Javornik

Izdelovanje nakita je obrt in umetnost. FOTO: Dejan Javornik

V lab za izdelovanje nakita lahko pride oblikovat vsak. FOTO: Dejan Javornik

V Rogu deluje tudi lab, kot rečejo delavnici za izdelovanje nakita. FOTO: Dejan Javornik

Ajda Janovsky
 9. 4. 2026 | 15:45
Niso vsi kosi nakita, razstavljeni na že petem Slovenskem tednu nakita (SIJW 2026), zares uporabni za nošenje, vsi brez izjeme pa pripovedujejo svojo edinstveno zgodbo. Praviloma so trajnostno obarvani: tu impozantna verižica iz zavrženih pločevink za pijačo, tam kos iz nagubanih bankovcev, ki se nosi obešen čez rame. Medtem ko se za steklom lesketajo najbolj cenjeni materiali na svetu, kot so zlato, srebro in biseri, je veliko nakita iz nečesa tako nepričakovanega, kot so koruzni storži, ribje kože ali milo. Rekordno število 152 umetnikov iz 38 držav se predstavlja s svojo vizijo letošnje teme, ki raziskuje notranje doživljanje nakita in snovi, iz katere je narejen. Sedemčlanska strokovna žirija je med več kot 200 prijavami izbrala umetnike. Osrednjo razstavo Substance Reimagined v Veliki dvorani Centra Rog v Ljubljani spremlja bogat program predavanj, delavnic, strokovnih vodstev in srečanj po vse Sloveniji.

V Sloveniji nimamo več formalnega izobraževanja za oblikovalce nakita.

»Moram priznati, da uživam v pripravljanju razstav. Ob odpiranju paketov s kosi, ki prispejo na razstavo, se počutim, kot bi odpirala sto daril,« ne skriva navdušenja vodja festivala Olga Košica. Dodaja, da je občutek, ko delo, ki so ga prej videli le na fotografiji, končno držiš v rokah, nepopisen. »Dobivamo zelo različne kose nakita. Nekateri so bolj pripovedni, drugi se ukvarjajo z reciklažo. Nekateri se navezujejo na včasih travmatične dogodke v življenju umetnika. Zato vedno poudarjam, naj si obiskovalci ogledajo tudi našo spletno stran z opisi izdelkov,« priporoča. Kot pravi, bi marsikateri kos, ki se je v zadnjih letih pojavil na razstavi, z veseljem shranila v svojo šatuljo z nakitom, a je to pogosto le pobožna želja. Kajti gre za umetnine in nenavaden nakit, nekateri kosi dosegajo ceno tudi do 20.000 evrov. Razstava ni prodajna, a kdor bi želel katerega od kosov kupiti, lahko to v večini primerov stori prek umetnikove osebne spletne strani.

152 UMETNIKOV iz 38 držav se predstavlja.

Direktorica Centra Rog Renata Zamida je na dogodku čestitala Olgi Košica in poudarila pomembno vlogo tedna nakita za ustvarjalce. Center Rog in Slovenski teden nakita povezujejo skupne vrednote, med njimi zavezanost trajnosti in ponovni uporabi. V tem duhu so za postavitev razstave uporabili konstrukcijo z ene od preteklih razstav o arhitektu Borisu Podrecci. Pomembno vlogo imata tudi izobraževanje in prenos znanja. Da je to v Sloveniji, kjer nimamo formalnega izobraževanja za oblikovalce nakita, še zlasti pomembno, je poudaril Jure Cekuta iz Zlatarne Celje. Ta sodeluje tudi pri laboratoriju za izdelovanje nakita v Centru Rog – delavnici, kjer potekajo izobraževanja in kjer se je mogoče naučiti klasičnih zlatarskih tehnik. Delavnice so pogosto brezplačne in odprte za vse, od otrok do odraslih.

Dobivamo zelo različne kose nakita.

Dogodki jubilejne edicije SIJW 2026 potekajo po vsej Sloveniji. V Rogu v Ljubljani do 18. aprila, v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu je do 3. maja na ogled razstava Pet let sijaja z nagrajenimi ustvarjalci preteklih let, v izolski galeriji Drat je do 11. aprila mednarodna razstava Serenity. Festivalski utrip je (bilo) čutiti tudi v Mariboru v okviru Mineralfesta, v Rogaški Slatini s projektom Stekleni odsevi, pa tudi v Kranju, Vrhniki, Slovenski Bistrici in Mirnu, kjer razstava v Galeriji Oskarja Kogoja povezuje sodobni nakit z oblikovalsko dediščino. Teden nakita so obogatili tudi z mojstrskim tečajem filigrana z Biljano Klekachkosko iz Severne Makedonije, predavanjem italijanske kustosinje Nichke Marobin ter gostovanjem svetovno uveljavljenega japonskega umetnika Arata Fučija.

