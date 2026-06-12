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Bi radi varno službo in zagotovljeno plačo do penzije? To so odprta delovna mesta v javni birokraciji

V Sloveniji imamo rekordno število zaposlenih v javnem sektorju. Še nikoli v zgodovini naše države jih ni bilo toliko. Pridružite se jim v službi za nedoločen čas z varno, zagotovljeno plačo. Objavljamo, kje jemljejo nove kadre.
Simbolična fotografija.
Simbolična fotografija.
E. N.
 12. 6. 2026 | 09:40
5:37
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Število zaposlenih v javnem sektorju je v Sloveniji letos prvič preseglo 190 tisoč. To je, kljub digitalizaciji, 15 % več kot deset let nazaj in približno za desetino več kot ob začetku covida. Zdi se, da optimizacija dela, delo od doma, sestanki brez mučnih voženj in izgubljanja časa na poti, digitalizacija računalniških sistemov in vpeljevanje umetne inteligence v poslovanje na javni sektor nimajo bistvenega vpliva. Drugače si ne moremo razložiti dejstva, da javni sektor zaposluje vedno več ljudi.

To mora nekdo plačati. Leta 2025 je skupna masa bruto plač v javnem sektorju znašala približno 6,5 milijarde evrov. To je 12 odstotkov več kot leto prej in kar 54 odstotkov več kot leta 2019. Vzrok je podcenjena plačna reforma, ki poleg višjih plač najeda državno malho z napredovanji, dodatki, nadurami in drugimi pritiklinami. V šestih letih so se izdatki povečali za približno 2,3 milijarde evrov.

Iskali smo zgolj birokrate

Nepravično bi bilo izpostavljati, da je država avtomatsko zapravljiva. Vendarle gre največji delež iz malhe za plače v javnem sektorju za vzgojo in izobraževanje, drugi največji porabnik pa je zdravstvo. A po porabi rastejo tudi državni organi, kjer se kopiči birokracija: na ministrstvih, inšpektoratih in v drugih organih v sestavi je država leta 2025 za plače namenila več kot milijardo evrov.

Že dolgo velja, da ima javni sektor boljše plače od zasebnega. Povprečna mesečna bruto plača leta 2024 je bila v zasebnem sektorju 2.208,42 evra, v javnem sektorju pa 2.651,65 evra, poroča statistični urad. Zato je na mestu vprašanje za vse, ki komaj sklapljate konec s koncem in ne veste, ali bo vaš s.p. preživel do božiča: kje lahko poiščem varno in zanesljivo službo v javnem sektorju, a ne v šolstvu, policiji in zdravstvu, pač pa v kakšni pisarni med kupom papirjev, kjer bodo vikendi in prazniki prosti, v petek ob 14h pa tudi ne bo več nihče spraševal, ali ste pregledali to ali ono vlogo, ki je v reševanju že 2 meseca? Med bolj privlačnimi službami, ki smo jih našli, je svetovalec v Arhivu Republike Slovenije za varstvo arhivskega gradiva po letu 1945, ki vključuje popisovanje in urejanje gradiva, zbor in predstavitev gradiva za različne namene ter evidentiranje. Plača: 2030 evrov bruto. Za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Do penzije, razen če ga boste res temeljito biksali in si prislužili kazensko prenehanje delovnega razmerja (kar je v javnem sektorju tako redko kot sneg v Portorožu).

To so odprta delovna mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

  • Arhiv RS: svetovalec v sektorju za varstvo arhivskega gradiva. Prijava do 20. 6. Plača 2030 evrov bruto.
  • MNZ: svetovalec v oddelku za migracije. Prijava do 12. 6. Plača 2095 evrov bruto.
  • MNZ: višji svetovalec v oddelku za zdravje pri delu. Prijava do 12. 6. Plača 2095 evrov bruto.
  • Urad za informacijsko varnost: sekretar za splošne zadeve. Prijava do 12. 6. Plača 3163 evrov bruto.
  • Urad za informacijsko varnost: višji svetovalec za certificiranje in skladnost. Prijava do 24. 6. Plača 2496 evrov bruto.
  • UE Krško: svetovalec na oddelku za kmetijstvo. Prijava do 20. 6. Plača 2030 evrov bruto.
  • UE Jesenice: višji referent za splošne zadeve. Prijava do 15. 6. Plača 1700 evrov bruto.
  • Zdravstveni inšpektorat: sekretar za kakovost in podporo. Prijava do 12. 6. Plača 3134 evrov bruto.
  • Geodetska uprava: višji svetovalec za vrednotenje nepremičnin. Prijava do 18. 6. Plača 2165 evrov bruto.
  • Geodetska uprava: svetovalec (več razpisanih mest). Prijava do 17. 6. Plača 1758 evrov bruto (v Lendavi ali na Ptuju).
  • Geodetska uprava: podsekretar za pravne zadeve. Prijava do 15. 6. Plača 2810 evrov bruto.
  • UE Sežana: svetovalec za okolje in prostor. Prijava do 13. 6. Plača 2030 evrov bruto.

 

Velja omeniti, da se bodo zgornje začetne postavke bruto plač v prihodnosti zaradi plačne reforme bivše vlade Roberta Goloba še povečevale. Vse informacije in način prijave lahko najdete v zbirki Delovna mesta.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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