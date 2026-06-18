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Bi se prijavili na to delovno mesto? Zaposlijo pastirja, presenetilo vas bo plačilo (FOTO)

Delovni dan se začne ob 4.20 zjutraj, med nalogami pa so molža krav, skrb za živino in čiščenje hleva.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 18. 6. 2026 | 10:04
 18. 6. 2026 | 10:04
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V času, ko večina zaposlitvenih oglasov išče delavce za delo v trgovinah, proizvodnji ali pisarnah, je precej pozornosti pritegnil oglas iz Posočja. Na Planini Leskovca pod Krnom so iskali pastirja za poletno pašno sezono. Objava se je hitro razširila po družbenih omrežjih, saj gre za poklic, ki ga danes v javnosti le redko zasledimo.

V oglasu so zapisali, da iščejo zanesljivo in odgovorno osebo za delo na planini. Kandidatu nudijo nastanitev, plačilo in delo v osrčju Krnskega pogorja, pogoj pa so izkušnje z molžo krav. Za številne je bil oglas opomnik, da na slovenskih planinah še vedno poteka življenje po ritmu, ki ga določajo živina, vreme in vsakodnevna opravila, povezana z rejo goveda.

Planina Leskovca leži pod Krnom in je med pohodniki dobro znana kot ena od planin v Krnskem pogorju. Območje je del tradicionalne planinske in pašne krajine, ki jo domačini vzdržujejo že desetletja. Čeprav je za obiskovalce pogosto predvsem postojanka na poti proti okoliškim vrhovom, za ljudi, ki tam preživljajo poletje, predstavlja delovno okolje, kjer dnevi potekajo precej drugače kot v dolini.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

To potrjuje tudi Bojan, naveden v oglasu, ki je za Slovenske novice pojasnil, da je predstava o pastirskem življenju pogosto precej oddaljena od resničnosti. »Vsi mislijo, da je to pastirstvo kot včasih, ko si krave gnal, pa sedel na travi,« je dejal. Delo se začne zgodaj, precej prej, kot se večina ljudi odpravi v službo. Pastir mora vstati že ob 4.20 zjutraj, nato pa sledijo priprave na jutranjo molžo in druga opravila. »Če so krave zunaj, jih je treba prignati s paše. Potem je na vrsti molža, čiščenje hleva, čiščenje molzne opreme in posod za mleko. V bistvu celo dopoldne to traja,« opisuje.

Po nekajurnem premoru delo še zdaleč ni končano. »Popoldne je enako. Molža, čiščenje hleva in čiščenje molzne opreme.« Gre torej za delo, ki zahteva precej fizičnega napora, natančnosti in odgovornosti. Živina ne pozna vikendov ali praznikov, zato je treba za živali skrbeti vsak dan. Prav zaradi tega so pri izbiri kandidata iskali nekoga, ki ima z delom na kmetiji že izkušnje.

Zaposlitveni oglas. FOTO: Facebook
Zaposlitveni oglas. FOTO: Facebook

Za delo se je prijavilo veliko kandidatov

Kljub zahtevnim pogojem se je na oglas odzvalo precej več ljudi, kot so pričakovali. »Letos jih je klicalo ogromno,« pravi Bojan. Med prijavljenimi so bili tako mlajši kot starejši kandidati. »Bilo je nekaj mladih, pa tudi starejših. Nekateri čakajo na delo, nekateri pa si samo želijo delati v naravi.« Zanimivo je, da največ zanimanja ni bilo iz neposredne okolice planine. »Večinoma so klicali iz Štajerske in Gorenjske, iz Posočja pa nihče,« ugotavlja sogovornik. To ga je nekoliko presenetilo, saj bi človek pričakoval, da bodo za delo največ zanimanja pokazali prav domačini iz okoliških krajev.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Poleg dela na planini kandidatu nudijo tudi nastanitev. »Ima vse. Svojo sobo, kopalnico, tuš kabino, kuhinjo ... Tudi elektriko imamo,« pojasnjuje sogovornik. Plačilo znaša 80 evrov na dan, kar pomeni približno 2400 evrov v mesecu s 30 delovnimi dnevi, pri čemer so bivanje in osnovni pogoji za življenje zagotovljeni na planini.

Kot kaže, je bil oglas uspešen. »Zdaj imamo enega fanta, mislim, da bo v redu. Zna delati na kmetiji,« pravi sogovornik. A čeprav so kandidata že našli, je objava odprla zanimivo vprašanje o tem, kako se spreminja odnos do dela v naravi. Po eni strani se pogosto govori, da je za kmetijstvo in živinorejo vse težje najti ljudi, po drugi strani pa je oglas za pastirja pritegnil ogromno zanimanja. Morda prav zato, ker ponuja nekaj, česar številni poklici danes ne morejo – neposreden stik z naravo, umik od mestnega vrveža in delo v enem najlepših gorskih okolij v Sloveniji. A kot opozarjajo na planini, je za razgledi na Krnsko pogorje veliko vsakodnevnega dela. Romantična podoba življenja na planini se namreč začne ob 4.20 zjutraj in konča šele po večerni molži.

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