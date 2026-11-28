Rezultati raziskave o pripravljenosti prebivalcev Slovenije na nesreče in izredne razmere kažejo, da ima približno tri četrtine anketiranih doma tridnevno zalogo hrane in pijače za nujne primere. Precej slabše so pripravljeni, ko gre za zalogo vode za kuhanje in vzdrževanje osebne higiene, saj jo ima doma manj kot 40 odstotkov vprašanih. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru spletne raziskave SI-PANDA – Vedenjska perspektiva in zdravje spremlja, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo svojo pripravljenost na nesreče in morebitne izredne razmere. V raziskavi, ki je potekala septembra letos, je sodelovalo 1502 odraslih prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 74 let.

Rezultati kažejo, da ima devet od desetih sodelujočih doma baterijsko svetilko ali sveče, prav toliko pa tudi komplet prve pomoči. Zalogo zaščitnih mask, razkužil ali mila ima približno 61 odstotkov anketiranih. Kopije najpomembnejših dokumentov oziroma dostop do njihove shrambe v oblaku ima približno 42 odstotkov vprašanih. Podoben delež, okoli 41 odstotkov, jih ima doma tudi radijski sprejemnik na baterije.

Načrt evakuacije ima le petina vprašanih

Manj spodbudni so podatki o drugih vidikih pripravljenosti. Manj kot 40 odstotkov anketiranih ima doma tridnevno zalogo vode za kuhanje in vzdrževanje osebne higiene, pri čemer priporočena količina znaša najmanj tri litre na osebo na dan. Le dobra petina vprašanih ima s sosedi vzpostavljeno skupino za medsebojno obveščanje, nekaj manj kot petina oziroma približno 20 odstotkov pa ima pripravljen načrt evakuacije za nujne primere.

Z družino in prijatelji se je o načinu medsebojnega obveščanja v primeru nesreč ali drugih izrednih razmer dogovorilo le okoli 15 odstotkov sodelujočih. Še manj jih je pripravljenih na hiter umik: torbo oziroma nahrbtnik z najnujnejšimi potrebščinami ima pripravljenega le približno deset odstotkov anketiranih.

Prebivalci podeželja so praviloma bolje pripravljeni

Raziskava je pokazala tudi razlike glede na kraj bivanja. Prebivalci podeželja so na morebitne izredne razmere praviloma bolje pripravljeni kot tisti v mestih. Izjema so kopije najpomembnejših dokumentov oziroma dostop do njih v oblaku, saj jih ima pripravljenih več prebivalcev mestnega okolja.

Na NIJZ poudarjajo, da smo se tudi v Sloveniji v zadnjih letih soočili z neurji, poplavami in drugimi nesrečami, ki so pomembno vplivale na vsakdanje življenje prebivalcev. Nepredvidene razmere lahko povzročijo tudi družbeni in tehnološki dogodki. Pripravljenost na takšne dogodke ni odvisna le od države, pristojnih služb in lokalnih skupnosti, temveč tudi od posameznikov in gospodinjstev. »Z vnaprejšnjim načrtovanjem, medsebojno pomočjo in pripravo najnujnejših potrebščin lahko poskrbimo, da se bomo v primeru izrednih dogodkov z njimi lažje soočili. Pomemben del pripravljenosti je tudi ustrezna priprava gospodinjstva, na primer za primer začasnih motenj v oskrbi z vodo, elektriko, ogrevanjem ali živili,« so zapisali na NIJZ.

Ob tem so opozorili, da je Evropska komisija nedavno objavila smernice za krepitev pripravljenosti prebivalstva. Med drugim priporočajo, da bi morali biti posamezniki in gospodinjstva sposobni vsaj 72 ur poskrbeti sami zase, če bi prišlo do začasnih motenj v običajni oskrbi ali delovanju javnih storitev. Med priporočili je tudi priprava torbe oziroma nahrbtnika z najnujnejšimi potrebščinami, ki bi ga lahko vzeli s seboj v primeru potrebe po hitri evakuaciji.