Kramberger prva žrtev slovenske demokracije: »Veliki Slovenec moral umreti zato, ker ni verjel ... «

Poročali smo že, da če mu pred skoraj 34 leti, ko je bil star 56 let, ne bi pretrgali niti življenja, bi danes 90. rojstni dan praznoval dobri človek iz Negove Ivan Kramberger. Prva žrtev slovenske demokracije je padla na binkoštno nedeljo, 7. junija 1992 v Jurovskem Dolu.

Ivan Kramberger je kandidiral za predsednika in prepričal 20 odstotkov volivcev. FOTO: Oste Bakal

Ivan Kramberger se je rodil v družini enajstih otrok in vsi so morali zgodaj od rojstne hiše. Tudi mladi Ivek je šel za pastirja h kmetu v Voličino. Tam se mu ni dobro godilo in večkrat je pobegnil domov. Velikokrat je stradal, spal v jaslih in živel od mleka, ki mu ga je radodarno odstopila krava Šeka. Bil je čudež od človeka, in kot je dejal akademik Anton Trstenjak, takšni geniji se rodijo na vsakih 100 let. Ivan Kramberger je med drugim kandidiral tudi za predsednika Slovenije in prepričal 20 odstotkov volivcev.

»Veliki Slovenec moral umreti zato, ker ni verjel v vrtne palčke in Plavo nebo«

Obletnici se je poklonil tudi Zmago Jelinčič Plemeniti: »Na današnji dan pred 90 leti se je rodil Ivan Kramberger, veliki Slovenec, ki je moral umreti zato, ker ni verjel v vrtne palčke in Plavo nebo. Slava mu!«