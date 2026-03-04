Bili smo v Štepanjskem naselju: parkomati pokriti, količki spuščeni, parkirni red se je sesul (FOTO)

Poročali smo sporih in napetostih glede ureditve parkiranja v ljubljanskem Štepanjskem naselju, danes pa je naš fotograf na terenu ujel prizore, ki kažejo, kako hitro se je stanje vrnilo na stare tirnice, po tem, ko je del tamkajšnjih stanovalcem na okrajno sodišče vložilO motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino. Mestna občina Ljubljana (MOL) do končne odločitve sodišča v sporu, ki ga je sprožila iniciativa krajanov, ne bo nadzirala prometa in pobirala parkirnine, je sporočil župan Zoran Janković na torkovi novinarski konferenci.

Od sredine januarja je bilo namreč parkiranje v Štepanjskem naselju plačljivo, če vozilo ni imelo (brezplačne) dovolilnice. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati, kar je motilo tamkajšnje stanovalce, ki so dejali, da je parkirišč premalo.

Ko so te dni prenehale veljati omejitve in nadzor nad parkiranjem, so številni vozniki takoj znova začeli parkirati na zelenicah, pločnikih in celo na intervencijskih poteh, kažejo fotografije, ki smo jih posneli danes. A zdaj, ko parkirnina ne velja več, parkomati pa so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni, je, kot pravijo nekateri prebivalci, znova zavladal kaos.

Med stanovalci je veliko ogorčenja, predvsem zaradi parkiranja v bližini šole. »Da nimate niti toliko pameti, da pred šolo ne parkirate. Vsak dan se po tej poti sprehaja ogromno šolarjev, ki so najranljivejši. Pa nova parkirna mesta so zarisali,« je ogorčeno povedala ena od mam. Njena izkušnja je še posebej pretresljiva. Pred dvema letoma so njo in otroka skoraj povozili vozniki, ki so vozili po pločniku in intervencijski poti. Več v članku: V Štepanjskem naselju spet kaos! »Takoj, ko so spustili količek, ste se vsuli pred šolo«

Župan Zoran Janković je tako napovedal, da občina do končne odločitve sodišča v Štepanjskem naselju ne bo nadzirala parkiranja in ne bo pobirala parkirnine. Na MOL poudarjajo, da so bili ukrepi načrtovani kot dolgoročna rešitev za težave s parkiranjem in dodali, da rešitve niso povezane le s parkiranjem in da so nastajale v sodelovanju s prebivalci območja. V minulih dneh so tam med drugim uredili skoraj 100 novih parkirnih mest. Na Parmski cesti so zarisali tudi 30 označb za kolesarje in omejili hitrost na 10 kilometrov na uro, tako imajo zdaj tam prednost kolesarji.

Parkomati so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni – parkiranje je spet povsem neurejeno. FOTO: Dejan Javornik

Ob tem je župan stanovalcem sporočil tudi precej neposredno sporočilo: »Če želite imeti kaos, pa ga imejte.«

Po njegovem mnenju prejšnja ureditev ni bila vzdržna, saj so bile intervencijske poti pogosto zaprte, avtomobili so parkirali na zelenicah, parkirišča za stanovalce pa so zasedali tudi številni kombiji. Ker parkiranje trenutno ni več plačljivo, parkomati ne delujejo, potopni količki pa so spuščeni, se nekateri prebivalci bojijo, da bo območje postalo privlačno za voznike od drugod. Po mnenju župana obstaja nevarnost, da se bo Štepanjsko naselje spremenilo v največje brezplačno parkirišče v Ljubljani, s tem pa bi se težave s parkiranjem lahko še poglobile.