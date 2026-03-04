  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DO ODLOČITVE SODIŠČA

Bili smo v Štepanjskem naselju: parkomati pokriti, količki spuščeni, parkirni red se je sesul (FOTO)

Današnji prizori s terena kažejo, da se bojazni že uresničujejo. Avtomobili so znova parkirani tam, kjer ne bi smeli biti – na zelenicah, pločnikih in intervencijskih poteh.
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Občina je zarisala 100 novih pakrinih mest. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Občina je zarisala 100 novih pakrinih mest. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Parkomati so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni – parkiranje je spet povsem neurejeno. FOTO: Dejan Javornik

Parkomati so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni – parkiranje je spet povsem neurejeno. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Občina je zarisala 100 novih pakrinih mest. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Parkomati so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni – parkiranje je spet povsem neurejeno. FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Nina Čakarić
 4. 3. 2026 | 19:15
3:27
A+A-

Poročali smo sporih in napetostih glede ureditve parkiranja v ljubljanskem Štepanjskem naselju, danes pa je naš fotograf na terenu ujel prizore, ki kažejo, kako hitro se je stanje vrnilo na stare tirnice, po tem, ko je del tamkajšnjih stanovalcem na okrajno sodišče vložilO motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino. Mestna občina Ljubljana (MOL) do končne odločitve sodišča v sporu, ki ga je sprožila iniciativa krajanov, ne bo nadzirala prometa in pobirala parkirnine, je sporočil župan Zoran Janković na torkovi novinarski konferenci.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Od sredine januarja je bilo namreč parkiranje v Štepanjskem naselju plačljivo, če vozilo ni imelo (brezplačne) dovolilnice. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati, kar je motilo tamkajšnje stanovalce, ki so dejali, da je parkirišč premalo.  

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Ko so te dni prenehale veljati omejitve in nadzor nad parkiranjem, so številni vozniki takoj znova začeli parkirati na zelenicah, pločnikih in celo na intervencijskih poteh, kažejo fotografije, ki smo jih posneli danes.  A zdaj, ko parkirnina ne velja več, parkomati pa so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni, je, kot pravijo nekateri prebivalci, znova zavladal kaos.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Med stanovalci je veliko ogorčenja, predvsem zaradi parkiranja v bližini šole. »Da nimate niti toliko pameti, da pred šolo ne parkirate. Vsak dan se po tej poti sprehaja ogromno šolarjev, ki so najranljivejši. Pa nova parkirna mesta so zarisali,« je ogorčeno povedala ena od mam. Njena izkušnja je še posebej pretresljiva. Pred dvema letoma so njo in otroka skoraj povozili vozniki, ki so vozili po pločniku in intervencijski poti. Več v članku: V Štepanjskem naselju spet kaos! »Takoj, ko so spustili količek, ste se vsuli pred šolo«

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Župan Zoran Janković je tako napovedal, da občina do končne odločitve sodišča v Štepanjskem naselju ne bo nadzirala parkiranja in ne bo pobirala parkirnine. Na MOL poudarjajo, da so bili ukrepi načrtovani kot dolgoročna rešitev za težave s parkiranjem in dodali, da rešitve niso povezane le s parkiranjem in da so nastajale v sodelovanju s prebivalci območja.  V minulih dneh so tam med drugim uredili skoraj 100 novih parkirnih mest. Na Parmski cesti so zarisali tudi 30 označb za kolesarje in omejili hitrost na 10 kilometrov na uro, tako imajo zdaj tam prednost kolesarji.

Parkomati so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni – parkiranje je spet povsem neurejeno. FOTO: Dejan Javornik
Parkomati so pokriti z vrečami, potopni količki spuščeni – parkiranje je spet povsem neurejeno. FOTO: Dejan Javornik

Ob tem je župan stanovalcem sporočil tudi precej neposredno sporočilo: »Če želite imeti kaos, pa ga imejte.«

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Po njegovem mnenju prejšnja ureditev ni bila vzdržna, saj so bile intervencijske poti pogosto zaprte, avtomobili so parkirali na zelenicah, parkirišča za stanovalce pa so zasedali tudi številni kombiji. Ker parkiranje trenutno ni več plačljivo, parkomati ne delujejo, potopni količki pa so spuščeni, se nekateri prebivalci bojijo, da bo območje postalo privlačno za voznike od drugod. Po mnenju župana obstaja nevarnost, da se bo Štepanjsko naselje spremenilo v največje brezplačno parkirišče v Ljubljani, s tem pa bi se težave s parkiranjem lahko še poglobile.

Več iz teme

Štepanjsko naseljeparkiranjeprometMestna občina Ljubljanaparkirninažupan Zoran Janković
ZADNJE NOVICE
20:20
Novice  |  Svet
IRAK

Kaj se dogaja? Po celotni državi prišlo do izpada elektrike (VIDEO)

Vzrok za izpad še preučujejo.
4. 3. 2026 | 20:20
19:45
Lifestyle  |  Stil
POMENLJIVO

To je devet okoliščin, v katerih padejo maske

Čeprav ljudje pogosto skrivajo svoje pravo naravo, se v določenih primerih nedvomno pokaže njihov resnični značaj.
4. 3. 2026 | 19:45
19:42
Bulvar  |  Tuji trači
PO VEČ KOT LETU DNI

Seksi Megan Fox očarala oboževalce in bivšega z drznim korzetom in tangicami (FOTO in VIDEO)

Presenetila je oboževalce, ki niso pričakovali njene vrnitve.
4. 3. 2026 | 19:42
19:15
Novice  |  Slovenija
DO ODLOČITVE SODIŠČA

Bili smo v Štepanjskem naselju: parkomati pokriti, količki spuščeni, parkirni red se je sesul (FOTO)

Današnji prizori s terena kažejo, da se bojazni že uresničujejo. Avtomobili so znova parkirani tam, kjer ne bi smeli biti – na zelenicah, pločnikih in intervencijskih poteh.
Nina Čakarić4. 3. 2026 | 19:15
18:25
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PET LET OD ZLOČINA

Sojenje za smrt gozdnega moža: to je Marko pustil na kraju zločina (FOTO)

Na ponovljenem sojenju so zaman čakali Marjana Grma, zaslišan bi moral biti kot priča, a ker ga ni bilo, ga bodo prisilno privedli.
Aleksander Brudar4. 3. 2026 | 18:25
18:22
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Kako daleč sežejo iranske rakete? Del Evrope že v dosegu, napetosti na Bližnjem vzhodu se širijo

Iranski povračilni napadi z droni in raketami so zadeli cilje v več državah, Evropa in svet pa z nelagodjem spremljata, ali se lahko vojaška akcija razširi tudi zunaj regije. Iran je evropskim državam poslal ostro opozorilo.
4. 3. 2026 | 18:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki