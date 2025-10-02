Bitcoin Hyper v predprodaji do rekordnih 19,2 milijona EUR – na voljo le še 34 ur

Ta mejnik prihaja le štiri dni po tem, ko je projekt septembra presegel 18 milijonov EUR, kar pomeni, da je v manj kot enem tednu zbral več kot milijon EUR.

Glavni motor zadnjih prilivov so bili veliki vlagatelji, ki stavijo na potencial bitcoina Hyper ne samo, da bi lahko vplival na cenovni trend bitcoina, temveč tudi, da bi se uveljavil kot prebojni altcoin, ki združuje prednosti bitcoina in Solane (SOL).

Privlačnost temelji na zasnovi omrežja Layer-2, ki združuje neprekosljivo varnost bitcoina s hitrostjo in pretočnostjo Solane.

Ob močnem prilivu kapitala je cilj 20 milijonov EUR zdaj dosegljiv in bi bil lahko dosežen prav tako hitro.

Vlagatelji se lahko v naslednjih 34 urah pridružijo trenutni fazi, kar jim daje zadnjo priložnost za nakup žetona HYPER po ceni 0,013005 EUR, preden se cena v naslednji fazi zviša.

Veliki nakupi »smart money« vlagateljev potrjujejo zaupanje v bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper veliki vlagatelji so v ponedeljek v manj kot desetih minutah pobrali kar največ žetonov HYPER, kolikor jih je bilo mogoče.

Nakupna ofenziva se je začela ob 18.31 UTC z nakupom za 113.000 EUR, pri čemer je vlagatelj pridobil 8,5 milijona žetonov HYPER.

Le štiri minute pozneje je bilo zamenjanih še 105.000 EUR vrednih ETH za 7,9 milijona žetonov HYPER, tri minute zatem pa je sledil še zadnji nakup: 109.000 EUR za 8,2 milijona žetonov HYPER.

Skupno so te tri velike transakcije obsegale 24,6 milijona žetonov HYPER v vrednosti 327.000 EUR. Učinek je bil takojšen, saj je bitcoin Hyper zaradi njih presegel mejnik 19 milijonov EUR precej hitreje kot v prejšnjem tednu, ko je vzpon s 17 na 18 milijonov EUR trajal približno sedem dni.

Takšni premiki kažejo, da pametni kapital vse bolj prepoznava projekt kot zelo potencialen. Ker je HYPER osrednji gradnik najhitrejšega omrežja bitcoina Layer-2, bi lahko ti premiki zaradi velikih vlagateljev pomenili zgodnji signal za to, kar šele prihaja.

Za male vlagatelje je lahko spremljanje, kje se pozicionirajo kapitalsko močni kupci, dragocen signal in priložnost, da se jim pridružijo na poti do nadpovprečnih donosov.

Kakšen pomen ima HYPER?

Razlog, zakaj mnogi spremljajo predprodajo bitcoina Hyper, je njegova vizija preobrazbe bitcoina iz statičnega hranilca vrednosti v platformo za aktivno uporabo.

Hyper je zasnovan kot ekosistem, v katerem lahko razvijalci gradijo visoko zmogljive aplikacije prek njegovega razvojnega sloja, Solana Virtual Machine (SVM), ki zagotavlja hitrost izvajanja Solane, končne poravnave pa so vezane na varnost bitcoina.

To omogoča njegov kanonični most, kjer uporabniki zaklenejo BTC na osnovni verigi in v ekosistemu bitcoina Hyper prejmejo wrapped BTC – bolj vsestransko obliko, ki lahko poganja dApp aplikacije, DeFi platforme in druge rešitve kot plačilno sredstvo.

FOTO: Clickout Media

HYPER medtem igra nepogrešljivo vlogo. Pokriva transakcijske provizije, poganja upravljanje in podpira staking, zaradi česar je osrednji element delovanja omrežja.

Ker je ta uporabnost vgrajena v sistem, ni težko razumeti, zakaj vlagatelji – še posebej veliki vlagatelj, ki je vstopil v ponedeljek – množično kopičijo žetone in si ustvarjajo prednost pri žetonu, ki poganja najhitrejši bitcoin Layer-2.

Veliki vlagatelj, ki je nakupil HYPER, morda cilja na imetje v višini 12,3 milijona EUR?

Resnično povpraševanje po uporabnosti bi lahko bitcoin Hyper sprostil na dveh ključnih področjih: prvo, če bi razvijalci začeli lansirati aplikacije dApp na področjih DeFi, gaminga, real-world assets (RWA) in širše; in drugo, če bi takšna aktivnost pripeljala do zaklepanja večjih količin BTC v mostu bitcoina Hyper.

Že majhen delež bitcoinove ponudbe bi lahko imel preobrazbeni učinek. Če bi bilo zaklenjenih zgolj 0,5 %, bi to pri trenutni tržni vrednosti BTC pomenilo približno 11,35 milijarde EUR, kar bi ekosistem že postavilo daleč nad trenutno velikost projekta.

Kot že omenjeno, je HYPER zasnovan tako, da poganja tovrstne aktivnosti kot valuta za transakcijske provizije, staking in upravljanje. Ob popolnoma razvrednoteni tržni vrednosti predprodaje v višini približno 272 milijonov EUR (21 milijard žetonov × 0,013 EUR) bi tak scenarij nakazoval na teoretično ceno približno 0,50 EUR na žeton.

Za ponazoritev: veliki vlagatelj, ki je pridobil 24,6 milijona žetonov HYPER po ceni 0,013005 EUR za 327.000 EUR, bi imel portfelj v vrednosti približno 12,3 milijona EUR, če bi žeton dosegel vrednost 0,50 EUR.

Seveda ta projekcija ostaja zgolj hipotetična, saj je odvisna od tempa razvoja in od tega, ali bodo aplikacije v ekosistemu bitcoina Hyper dosegle pomembnejšo raven sprejetja.

FOTO: Clickout Media

Se boste pridružili pametnemu denarju v bitcoinu Hyper?

Pametni denar že kaže smer, prihodnji dnevi pa bi lahko prinesli še večji priliv, saj se predprodaja segreva in bo do konca tedna verjetno dosegla 20 milijonov dolarjev.

Če želite postati del naslednje velike rešitve bitcoin Layer-2, lahko vlagatelji kupijo HYPER neposredno na uradni spletni strani bitcoina Hyper z uporabo SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ali celo kreditne kartice.

Svoje imetje HYPER lahko povečate tudi s stakingom prek izvornega protokola projekta, ki trenutno ponuja 61-% letno donosnost (APY).

Bitcoin Hyper priporoča Best Wallet – eno najboljših kripto in bitcoin denarnic –, kjer je HYPER uvrščen v razdelek »Upcoming Tokens«, kar vlagateljem omogoča preprost nakup, sledenje in unovčenje žetonov, ko bodo aktivni.

Za najnovejše novice ostanite povezani s skupnostjo bitcoina Hyper na Telegramu in X.

Celotne podrobnosti so na voljo na uradni spletni strani projekta.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD