Bitka za Fieso se šele začenja, civilna iniciativa zbrala podpise za referendum o prodaji zemljišč (FOTO)

JAVNI PROSTOR SE KRČI

Občina odgovarja, da gre za nepotrebno občinsko premoženje.

Po nedavnem slovesnem odprtju prenovljene plaže je Fiesa po besedah piranskega župana Andreja Korenike to, kar je bila vedno, le bolj zelena, urejena in še prijaznejša do obiskovalcev. Občina poudarja, da je odstranila 60 kubičnih metrov betona, zasadila 58 novih avtohtonih dreves, uredila poti, igrišča, sanitarije in komunalno infrastrukturo, pri tem pa da ni posegla v varovana območja. Toda Fiesa ni navaden prostor. Je eden redkih zelenih zalivov med Piranom in Strunjanom, prostor mnogih otroških spominov, potapljačev, kopalcev, domačinov in turistov. Prav zato je skoraj vsak dan predmet ...