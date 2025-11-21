Kampanja pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se izteka, organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo. Opolnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Vsakršno prepričevanje volivcev bo v tem času prepovedano.
Referendumsko vprašanje
Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?
Je pa včeraj na v oddaji 24 ur zvečer potekalo soočenje zagovornika in nasprotnika zakona, Dušana Kebra in Aleša Primca.
Tako je Primc dejal, da je vlada sprejela »zakon o zastrupitvi bolnikov z namenom, da izvede zdravstveno, socialno in pokojninsko reformo«.
Nekdanji minister za zdravje Keber pa je opozoril, da je že od nekdaj obstajalo »določeno majhno število ljudi, ki so pred koncem življenja neizmerno trpeli«. Zakon pa da omogoča, da ljudje sami odločijo, ali želijo svoje življenje končati skozi trpljenje ali se želijo od njega dostojno posloviti na ta način, da zaprosijo za pomoč pri končanju življenja.
Poslanec Levice Milan Jakopovič piše verujočim
Ni pomembno, kateri veri sem bližje ali če sploh verujem. Dovolj dobro pa poznam osnove katoliške vere, tudi kot okvirja, ki je stoletja oblikoval naš kulturni in družbeni prostor. Prav zato razumem, da je vera za mnoge ljudi prostor tolažbe, upanja in smisla. In to spoštujem.
A vera ni edina pot do morale. Sočutje, dostojanstvo in spoštovanje človeka najdemo tudi v filozofiji, humanizmu, osebnih izkušnjah ali preprosto v človeški dobroti.
Bližina Cerkvi tudi še ne pomeni moralnosti, tako kot vera ni last tistih, ki razglašajo le svoje ene in edine dogme. Dobrota se ne meri po simbolih, ampak po dejanjih. Po tem, kako ravnamo z drugimi, predvsem s tistimi, ki trpijo.
Težava nastane, ko se ena vera začne uporabljati za politiko. Ko se oltar spremeni v politični oder, vera izgubi svoj pravi smisel: mir, razumevanje in sočutje. Vera je po svoji naravi osebna in svobodna, ne kolektivni ukaz. Politika, ki se skriva za verskimi simboli, vere ne krepi, ampak jo zlorablja. In ko Cerkev nastopi kot politični igralec, izgubi tisto, kar bi morala varovati - svobodo vesti vseh.
Ko nadškof izza oltarja vernikom pove, kako naj glasujejo na referendumu, ne govori več o morali, ampak o politiki. Ko pri tem uporablja izraze, kot sta 'kultura smrti' ali 'siljenje bolnih v smrt', ne oznanja več vere, ampak z neresničnimi trditvami posega v politično kampanjo.
Takšne besede niso nedolžne. Za vernike pomenijo ukaz. Za druge pa pritisk okolja, v katerem ena vera določa norme za vse.
Slovenija ni teokracija, temveč ustavna demokracija. Naša ustava v 7. členu jasno določa ločitev države in verskih skupnosti. To ni nasprotovanje veri, temveč varovalo, da vera, katerakoli, ostane enakopravna, svobodna, iskrena in osebna. Pisci ustave so vedeli, kaj delajo.
Vera, ki straši, ni več vera. Pokojni papež Frančišek je pogosto poudaril, da strah ne spreminja srca. Da to zmore le ljubezen. Da ljubezen ne deluje s silo, s strašenjem, ampak s sočutjem.
Ko pri nas duhovni voditelj straši in deli ljudi, ne oznanja več evangelija. Ker resnična vera povezuje, pomirja in pomaga razumeti druge, tudi tiste, ki razmišljajo drugače. Kdor resnično veruje, ve, da Boga ne najde v strašenju in kaznovanju, ampak v razumevanju.
Zgodba iz Svetega pisma, v kateri je Jezus iz templja izgnal trgovce, je danes bolj živa kot kdajkoli. Opozarja nas, kaj se zgodi, ko se sveto zamenja za trgovanje ali za oblast. In težko se ne vprašamo, koga bi Jezus danes nagnal iz templja.
Razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni vprašanje vere, temveč sočutja. Na referendumu ne odločamo o tem, ali kdo sme verovati in slediti svoji veri, ampak o tem, ali bomo ljudem, ki neznosno trpijo in jih ni več mogoče ozdraviti, dovolili, da sami odločijo o koncu svoje poti. V miru, z dostojanstvom in seveda v skladu s svojo vero ali prepričanjem.
Zakon, o katerem bomo odločali, nikomur nič ne vsiljuje. Ne verujočim in ne neverujočim. Nasprotno, potrjuje tisto, kar je v središču vsake prave vere - sočutje do človeka, ki trpi.
Nihče nima pravice, da pod krinko svoje vere širi strah ali na silo jemlje dostojanstvo tistim, ki trpijo. Vera v svobodni družbi ni ukaz, temveč izbira. Prav v tem je njena lepota: da je osebna, iskrena in svobodna.
Tako kot mora biti tudi odločitev človeka o koncu njegovega življenja, ko neznosno trpi in ni več poti nazaj, osebna, iskrena in svobodna. Brez prisile in z dostojanstvom.
Primc je vztrajal, da ne gre zgolj za peščico bolnikov, temveč da bo vlada skozi ta zakon silila v zastrupitev več kot 400.000 ljudi v Sloveniji. »Ponujala jim bo najhitrejšo in najcenejšo zdravstveno storitev. Na številne zdravstvene storitve se čaka po več let. Ta zastrupitev pa bi bila dostopna kot zdravstvena pravica, ki jo bo moral zdravnik pacientu predstaviti, ko bo prišel k njemu v roku 21 dni,« je zatrdil.
A kot je odvrnil Keber, bi po njihovih ocenah v prvem letu izvajanja zakona v poštev za ta postopek prišlo »približno nekaj deset ljudi«. »Seveda se bo številka skozi naslednja leta nekoliko povečevala, kot se je to zgodilo tudi drugod po svetu,« je dodal.
»Jaz sem šel na medicino zato, da pomagam ljudem, da ne trpijo, da pomagam depresivnim, da delam in pomagam na Onkološkem inštitutu umirajočim. Da jim pomagam, da ne trpijo. Ne bom pa nobenemu pomagal, da bi umrl!« pa je jasen znani zdravnik Erik Brecelj, ki je odločno proti uveljavitvi Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
»Nisem študiral medicine zato in tega ne bom počel. Če bodo to sprejeli, bom dal ugovor vesti, pa tudi če ga ne bom dal, tega ne bom izvajal. Tudi ne bom iskal ljudi, ki bi to delali. To ni moje poslanstvo. In tega ne bom delal. Imam svobodno odločitev in tega ne bom počel,« je še dodal Brecelj.
Tretji dan predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je glasovalo 13.297 volivcev oziroma 0,84 odstotka vseh volilnih upravičencev. V vseh treh dneh predčasnega glasovanja je glasovalo skupaj 35.730 volivcev oziroma 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije.