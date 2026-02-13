Ena najbolj znanih slovenskih umetnin, Kofetarica Ivane Kobilca, je pred kratkim pristala v nenavadni vlogi: v rokah ne drži skodelice, temveč brzostrelke thompson – in to na majici, ki jo je prodajalo društvo Nova smer, ki ga vodi Zala Klopčič, nekdanja podpredsednica podmladka SDS.

Mojca Škrinjar. FOTO: Zaslonski Posnetek, Sds

Podobo slavne slike so računalniško predelali in jo ponujali za 19,99 evra, čeprav za to niso imeli soglasja lastnika in Narodne galerije. To je zelo razhudilo ministrico za kulturo.

Asta Vrečko je tako obtožila SDS, da »kradejo, prirejajo in celo služijo z našo umetnostjo – nižje res ne gre.«

Na te njene besede se je odzvala Mojca Škrinjar, nekdanja poslanka, zdaj pa podpredsednica seniorjev SDS, ki je takole izlila svoj gnev na ministrico:

»Brigajte se vi za Fotopub. Tam so bile zlorabljene preštevilne mlade "kofetarice". Vas bolj skrbi uporaba slike namesto zloraba ljudi. Stranka Fuj.«